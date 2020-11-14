В Саратове открыта первая детская модельная библиотека за счет средств муниципального бюджета

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В рамках реализации федерального проекта «Культурная среда» для размещения библиотеки за счет средств муниципального бюджета г.Саратова было приобретено помещение общей площадью 208,5 кв.метров, произведен капитальный ремонт, закуплены книги, оборудование и мебель на общую сумму 5,2 млн. руб.Яркий современный дизайн учитывает интересы пользователей всех возрастов. С помощью мобильной мебели можно изменять пространство по желанию читателей или под формат мероприятий.Для самых маленьких посетителей — дошкольников оборудован уютный детский зал «Остров детства». Для ребят постарше предназначен зал «Мои первые книги». Для подростков открыт зал с книгами и периодическими изданиями, зонами для чтения, обучения и самообразования.Удобно организованное выставочное пространство во всех отделах библиотеки предоставляет широкий доступ читателям к просмотру и чтению книг.В библиотеке выделена интерактивная зона, оснащенная современным компьютерным оборудованием.Для реализации разнообразных культурно-просветительских мероприятий функционирует "Библиогостиная".Проведенная модернизация позволяет читателям воспользоваться электронными и цифровыми ресурсами библиотеки, значительно расширенной коллекцией литературных новинок.Министр культуры Татьяна Гаранина поздравила юных читателей с открытием новой модельной библиотеки.- В этом же здании, в соседнем помещении открыта новая Детская художественная школа в рамках Госпрограммы «Развитие образования» по которой выделено 9,1 млн рублей на капремонт двух ДШИ, - отметила министр. - В одной - Детской художественной школе г.Саратова все работы завершены, ребята начали новый учебный год в красивом, светлом, отремонтированном здании.Такой культурный тандем позволяет взаимообогатить творческую работу обоих учреждений культуры. В библиотеке нового поколения каждый сможет найти занятие по интересам, с пользой провести время.Саратовская область по числу библиотек, получивших в рамках нацпроекта Культура субсидии на модернизацию в 2019-2020 годах, занимает 3-е место в России и 2-е место в ПФО. В 2019 году было создано 9 модельных библиотек в семи районах области. С учетом итогов конкурса на создание модельных библиотек в 2021 году, Саратовская область занимает 5-е место в России.