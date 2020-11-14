Административная комиссия Саратова оштрафовала ПАО «Т Плюс» на 200 тысяч рублей

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Так, ПАО «Т Плюс» назначено административное наказание в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей за нарушение срока проведения земляных работ и за нарушение срока восстановления благоустройства территории после проведения земляных работ, ООО «Визит-Здрав» было вынесено предупреждение за невыполнение требований к размещению вывесок, ООО «ДСК-21», ООО «НикаСтройАвто», ООО «РБ-Сар», ООО «ТИК» понесли наказание за организацию несанкционированной свалки отходов, ГСК «Картограф» было объявлено предупреждение за непринятие мер по участию в содержании прилегающей территории, ООО «Ремсарстрой» оштрафовали на 5 тысяч рублей за размещение транспортного средства на зеленой зоне.Кроме того, к административной ответственности было привлечено 7 индивидуальных предпринимателей за невыполнение требований к размещению вывесок.Также акты составлены в отношении 133 физических лиц. Нарушения касаются незаконной торговли, сброса мусора, парковки на зеленой зоне, непринятия мер по участию в содержании прилегающей территории, по удалению размещаемых надписей, объявлений на здании, создания препятствий для подъезда к местам накопления ТКО, сброса порубочных остатков, организацией свалки, размещения объявлений вне установленных местах, отсутствия указателей на здании.Больше всего нарушений связано с незаконной торговлей – 54 случая.Сумма наложенных штрафов за комиссию составила более 500 тысяч рублей.