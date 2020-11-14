В Энгельсом районе прошел первый старт ГТО
В Энгельсском муниципальном районе в спортивном зале МБОУ «СОШ № 7» поселка СХИ проведен День ГТО среди обучающихся начальных классов первой и второй ступеней (6-8 и 9-10 лет).
Всего 126 ребят выполняли тесты по силовой подготовке и легкой атлетике комплекса ВФСК «ГТО».
Программа мероприятия состояла:
челночный бег 3х10м,
подтягивание на низкой и высокой перекладинах,
сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу,
наклон вперёд из положения стоя на гимнастической скамье,
прыжок в длину с места толчком двумя ногами,
метание теннисного мяча в цель с расстояния 6 метров,
поднимание туловища из положения лёжа на спине.
Ребята продемонстрировали плакаты на темы ГТО, изготовленные своими руками. Большинство ребят успешно выполнили нормативы и показали высокий уровень физической подготовки. По окончании выполнения испытаний, свои результаты участники смогут увидеть на официальном сайте ГТО.ру.