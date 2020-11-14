В Энгельсом районе прошел первый старт ГТО

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Всего 126 ребят выполняли тесты по силовой подготовке и легкой атлетике комплекса ВФСК «ГТО».Программа мероприятия состояла:челночный бег 3х10м,подтягивание на низкой и высокой перекладинах,сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу,наклон вперёд из положения стоя на гимнастической скамье,прыжок в длину с места толчком двумя ногами,метание теннисного мяча в цель с расстояния 6 метров,поднимание туловища из положения лёжа на спине.Ребята продемонстрировали плакаты на темы ГТО, изготовленные своими руками. Большинство ребят успешно выполнили нормативы и показали высокий уровень физической подготовки. По окончании выполнения испытаний, свои результаты участники смогут увидеть на официальном сайте ГТО.ру.