14 ноября 2020 СУББОТА
Новости
20:37 | 13 ноября
ФГБУ «Дом народов России» и ФНКА России обсудили текущие соглашения о сотрудничестве
17:00 | 13 ноября
Более 2,5 тысяч школьников Саратовской области получили знания в области бюджета
16:09 | 13 ноября
16,5 тысяч семей Саратовской области назначена ежемесячная выплата при рождении (усыновлении) первого ребёнка
15:18 | 13 ноября
Саратовский театр кукол завершил «Большие гастроли» в Вологде
14:30 | 13 ноября
В Энгельсом районе прошел первый старт ГТО
13:35 | 13 ноября
В ЛДС «Кристалл» состоится Всероссийский турнир на призы Олимпийских чемпионов Саратовской области по фехтованию
12:39 | 13 ноября
В Саратове открыта первая детская модельная библиотека за счет средств муниципального бюджета
11:45 | 13 ноября
Административная комиссия Саратова оштрафовала ПАО «Т Плюс» на 200 тысяч рублей
11:04 | 13 ноября
Жительница Вольска, которой Вячеслав Володин помог с приобретением квартиры, столкнулась с новыми проблемами
10:52 | 13 ноября
Ежегодный фестиваль-конкурс «Серебряные трубы Черноморья» в этом году пройдет в виртуальном формате
«Состав Победы» — это 16 видеороликов, посвященных участию железнодорожников в Великой Отечественной войне. Темы роликов — это неизвестные широкой аудитории факты, события, связанные с вкладом железнодорожников в общую Победу.
Подробнее
Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин: "Заработная плата медицинских работников – на моем личном контроле
Подробнее
Карта распространения короновируса COVID-19
Подробнее
В Саратове снижен налог на прибыль для инвесторов
Подробнее
Льготная ипотека для сельчан: в работе 50 заявок от жителей области на сумму 81,1 миллиона рублей, половина уже одобрены
Подробнее

В Энгельсом районе прошел первый старт ГТО

Новости


В Энгельсском муниципальном районе в спортивном зале МБОУ «СОШ № 7» поселка СХИ проведен День ГТО среди обучающихся начальных классов первой и второй ступеней (6-8 и 9-10 лет).

Всего 126 ребят выполняли тесты по силовой подготовке и легкой атлетике комплекса ВФСК «ГТО».

Программа мероприятия состояла:

челночный бег 3х10м,
подтягивание на низкой и высокой перекладинах,
сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу,
наклон вперёд из положения стоя на гимнастической скамье,
прыжок в длину с места толчком двумя ногами,
метание теннисного мяча в цель с расстояния 6 метров,
поднимание туловища из положения лёжа на спине.
Ребята продемонстрировали плакаты на темы ГТО, изготовленные своими руками. Большинство ребят успешно выполнили нормативы и показали высокий уровень физической подготовки. По окончании выполнения испытаний, свои результаты участники смогут увидеть на официальном сайте ГТО.ру.