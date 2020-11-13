В Саратовской области благодаря нацпроекту завершен ремонт 35 объектов

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На сегодняшний день в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в нормативное состояние приведено около 230 км трасс областного уровня (это не считая отремонтированных дорог в Саратове и Энгельсе). В завершающей стадии находится ремонт автоподъездов к поселку Расково и рабочему поселку Степное. Сейчас на этих объектах ведутся работы по планировке обочин и устройству съездов.Что касается ремонта дороги «Балашов - Романовка» - в этом году завершается ремонт шести километров трассы. Сейчас там также ведется планировка и укрепление обочин и обустройство автотрассы дорожными знаками. В следующем году ремонт на данной дороге будет продолжен. По контракту работы должны быть завершены 30.10.2021 г.Напомним, что в национальный проект входят еще дорожные объекты городов Саратов и Энгельс. У областного центра – 88 объектов, общей протяженностью 60,8 км дорог, включая масштабную реконструкцию путепровода «Трофимовский», движение автотранспорта по которому было открыто 5 октября этого года.