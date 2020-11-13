13 ноября 2020 ПЯТНИЦА
Новости
11:04 | 13 ноября
Жительница Вольска, которой Вячеслав Володин помог с приобретением квартиры, столкнулась с новыми проблемами
10:52 | 13 ноября
Ежегодный фестиваль-конкурс «Серебряные трубы Черноморья» в этом году пройдет в виртуальном формате
09:44 | 13 ноября
PENTA HOUSE добилась репутации лучшего поставщика строительства общественно-значимых проектов
09:34 | 13 ноября
Производительность труда в "Ураласбесте" оценили на уровне России
09:00 | 13 ноября
В Саратовской области благодаря нацпроекту завершен ремонт 35 объектов
17:00 | 12 ноября
В Саратовской области доля занятых в неформальном секторе снизилась на 5%
16:16 | 12 ноября
В Саратове на набережной появится новое граффити
15:21 | 12 ноября
Татьяна Гаранина: «15 лауреатов выбраны из 80 самых достойных кандидатур от каждого муниципального района области»
14:27 | 12 ноября
В Саратове появится «Народный фитнес парк»
13:32 | 12 ноября
Работа мультимедийной выставки «Память поколений» продлена в Саратове до конца года и дополнена квестом
«Состав Победы» — это 16 видеороликов, посвященных участию железнодорожников в Великой Отечественной войне. Темы роликов — это неизвестные широкой аудитории факты, события, связанные с вкладом железнодорожников в общую Победу.
Подробнее
Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин: "Заработная плата медицинских работников – на моем личном контроле
Подробнее
Карта распространения короновируса COVID-19
Подробнее
В Саратове снижен налог на прибыль для инвесторов
Подробнее
Льготная ипотека для сельчан: в работе 50 заявок от жителей области на сумму 81,1 миллиона рублей, половина уже одобрены
Подробнее

В Саратовской области доля занятых в неформальном секторе снизилась на 5%

Новости


Активизировать борьбу с теневой занятостью в целях защиты трудовых прав работников и мобилизации налоговых поступлений в бюджет – такую задачу поставил вице-губернатор–Председатель Правительства области Роман Бусаргин.

«Вопрос сокращения неформальной занятости является приоритетным в части наполнения доходной части областного и муниципального бюджетов для исполнения социальных обязательств и обеспечения развития социальной инфраструктуры региона, а также для повышения инвестиционной привлекательности как области в целом, так и каждого муниципального района в отдельности», - прокомментировала заместитель министра труда и социальной защиты Саратовской области Наталья Михайлова.
Основные направления работы по снижению неформальной занятости отражены в Плане мероприятий, утвержденном на 2019-2020 годы. Предусмотрено, в частности, выявление и легализация граждан, работающих без официального оформления, профилактическая работа с работодателями по недопущению применения теневых схем занятости, повышение правовой грамотности населения и разъяснения норм трудового и пенсионного права. В результате этой работы по итогам первых двух кварталов 2020 года в Саратовской области доля занятых в неформальном секторе снизилась на 5% (в среднем по России – на 0,8%). За 9 месяцев в результате деятельности муниципальных комиссий обследовано почти 7 тыс. хозяйствующих субъектов, «из тени» выведено свыше 17 тыс. работников.
В министерстве труда и социальной защиты напоминают о рисках, которые влечет за собой отсутствие трудового договора: работнику не гарантированы ежегодный оплачиваемый отпуск, оплата листка нетрудоспособности и выплата иных пособий, отсутствуют гарантии и компенсации при несчастных случаях, ограничивается возможность потребительского, ипотечного кредитования, кроме того, в случае потери работы назначается минимальный размер пособия по безработице.
Добавить коммент
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код