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«Вопрос сокращения неформальной занятости является приоритетным в части наполнения доходной части областного и муниципального бюджетов для исполнения социальных обязательств и обеспечения развития социальной инфраструктуры региона, а также для повышения инвестиционной привлекательности как области в целом, так и каждого муниципального района в отдельности», - прокомментировала заместитель министра труда и социальной защиты Саратовской области Наталья Михайлова.Основные направления работы по снижению неформальной занятости отражены в Плане мероприятий, утвержденном на 2019-2020 годы. Предусмотрено, в частности, выявление и легализация граждан, работающих без официального оформления, профилактическая работа с работодателями по недопущению применения теневых схем занятости, повышение правовой грамотности населения и разъяснения норм трудового и пенсионного права. В результате этой работы по итогам первых двух кварталов 2020 года в Саратовской области доля занятых в неформальном секторе снизилась на 5% (в среднем по России – на 0,8%). За 9 месяцев в результате деятельности муниципальных комиссий обследовано почти 7 тыс. хозяйствующих субъектов, «из тени» выведено свыше 17 тыс. работников.В министерстве труда и социальной защиты напоминают о рисках, которые влечет за собой отсутствие трудового договора: работнику не гарантированы ежегодный оплачиваемый отпуск, оплата листка нетрудоспособности и выплата иных пособий, отсутствуют гарантии и компенсации при несчастных случаях, ограничивается возможность потребительского, ипотечного кредитования, кроме того, в случае потери работы назначается минимальный размер пособия по безработице.