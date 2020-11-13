13 ноября 2020 ПЯТНИЦА
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В Саратове на набережной появится новое граффити

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На саратовской набережной на участке между ул. Бабушкин взвоз и ул. Провиантская при поддержке администрации Саратова, БФ «Хранители» и Общественной палаты региона появится историческая панорама с изображением воздушного боя.

Картина будет посвящена 100-летию легендарного лётчика, дважды Героя Советского Союза Николая Скоморохова.

Автором выступил художник-общественник Дмитрий Жумаев. Он также хорошо известен по творческим работам: портрет Олега Янковского (ул. Радищева/ ул. Московская), портрет Алексея Маресьева (Набережная космонавтов) и другим работам.

Благотворительный фонд «Сохранение историко-культурного наследия г. Саратова и Саратовской области «Хранители» ведет активную работу по популяризации героического наследия, связанного с именами и подвигами земляков, уроженцев Саратовской области.

«Сегодня мы обращаем внимание широкой общественности на жизненный путь дважды Героя Советского Союза, легендарного летчика Николая Скоморохова. В Год памяти и славы, в 75-летие Великой Победы, мы отмечаем 100-летие Николая Скоморохова. Совместно с советом ветеранов области ведется большая работа по патриотическому воспитанию молодежи, проведению памятных и торжественных мероприятий, посвященных юбилею Николая Скоморохова», - рассказал председатель комиссии по культуре, туризму и сохранению историко-культурного наследия Общественной палаты Саратовской области Всеволод Хаценко.

Планируется, что работа художника продлится по 12 ноября.
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