Татьяна Гаранина: «15 лауреатов выбраны из 80 самых достойных кандидатур от каждого муниципального района области»

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Стало замечательной доброй традицией накануне профессионального праздника – Дня работника культуры проводить обновление экспозиции «Доски почета работников культуры Саратовской области». В этом году, в связи с непредвиденными обстоятельствами, это знаменательное событие стало еще более долгожданным. Сегодня прошло чествование за высокие достижения в профессиональной деятельности и внесение значительного вклада в развитие культуры и искусства области.Лауреатов поздравила министр культуры Саратовской области Татьяна Гаранина. Министр отметила, что год был особенно непростым: пандемия внесла коррективы в привычный ритм жизни, заставила по-новому взглянуть на работу учреждений культуры.«Культура – это основа любого дела! Без вашего труда — прекрасного и благородного не обходится ни одно событие. Доска почета посвящена нашим современникам и коллегам. Лауреаты были выбраны из 80 самых достойных кандидатур. Это 15 судеб, неделимо связанных с культурой губернии», - подчеркнула Татьяна Гаранина.Приказом министерства культуры Саратовской области за добросовестный труд и вклад в развитие культуры свидетельство о занесении на Доску почета работников культуры Саратовской области вручены:Буланчиковой Жанне Ивановне – заведующей отделом обслуживания читателей Калининской городской библиотеки имени М.Н.Алексеева муниципального образования город Калининск. Для читателей-инвалидов разных возрастов Жанна Ивановна организовала клуб «Наполним добротой сердца», кружок «Просто мы волшебники» и творческое объединение «Автор», куда вошли поэты Саратовской области. Жанне Ивановне присвоено звание «Лучший библиотекарь Саратовской области». Своей активной позицией она способствует формированию среди населения Калининского района живого интереса к культурной жизни и литературного наследия родного края.Гришаниной Ольге Васильевне – заместителю директора по научной работе Исторического парка «Моя история». Ольга Васильевна являлась куратором по созданию регионального контента Исторического парка для экспозиций «Романовы», «От великих потрясений до Великой Победы» и «От Великой Победы до сегодняшнего дня», что позволило получить качественный музейный продукт, интересный посетителям.Благодаря большому опыту музейной деятельности, профессионализму и компетентности в рекордный срок ею созданы экспозиции Музея боевой и трудовой славы в Парке Победы, Музея истории Саратовского областного базового медицинского колледжа, Музея истории Саратовской митрополии.Ольга Васильевна трижды становилась лауреатом областного конкурса профессионального мастерства «Лучший музейный работник Саратовской области», награждена Почетным знаком Губернатора области «За любовь к родной земле».Данилиной Эльвире Игоревне – заслуженному артисту Российской Федерации, артисту драмы - ведущему мастеру сцены Саратовского государственного академического театра драмы имени И.А.Слонова. Творческая жизнь Эльвиры Игоревны 25 лет неразрывно связана с Саратовским театром драмы, в котором за годы работы, она заслуженно считается одной из «звезд» саратовской сцены.Эльвира Игоревна – актриса, режиссер, педагог, телеведущая; дипломант Всероссийских театральных фестивалей, участник международных проектов, трижды удостаивалась премии «Золотой Арлекин» «За лучшие женские роли». За высокие достижения в области культуры награждена медалью Ордена «За заслуги перед отечеством» II степени.Являясь украшением и гордостью Саратовского театра драмы, Эльвира Игоревна достойно представляет наш регион и Саратовскую театральную школу в культурном пространстве России.Ионовой Ольге Викторовне – заведующему отделом обслуживания младших школьников Областной библиотеки для детей и юношества имени Пушкина.Ольга Викторовна Ионова - замечательный, многоопытный специалист и преданный библиотечному делу профессионал. Ежегодно, один из востребованных и посещаемых отделов библиотеки, обслуживает свыше 5000 читателей, организует до 150 мероприятий в год интересных и познавательных мероприятий.Козинцеву Александру Михайловичу – преподавателю Саратовского художественного училища им. А.П. Боголюбова. Александр Михайлович - член Всероссийской творческой общественной организации «Союз художников России», яркий представитель саратовской школы живописи. Он ведет активную общественную, творческую и выставочную деятельность, которая способствует популяризации академических традиций русской живописной школы, воспитывает молодых специалистов на лучших образцах мирового и русского искусства, прививает любовь к своей профессии, городу, стране.Комасовой Людмиле Борисовне – балетмейстеру районного Дома культуры р.п. Степное Советского муниципального района. Людмила Борисовна более 27 лет является бессменным руководителем народного коллектива ансамбля народного танца «Кружевница», в репертуаре которого народные и эстрадные постановки талантливого хореографа, который ведет большую работу по сохранению национальных традиций народного танца. В наградной копилке ансамбля — около сотни дипломов лауреатов различных степеней за участие в областных, Всероссийских и Международных конкурсах.Лапину Борису Аркадьевичу – преподавателю Детской школы искусств имени С.Н.Кнушевицкого города Петровска Саратовской области. Общий стаж работы Бориса Аркадьевича – внимание - 66 лет!!! Результаты педагогической деятельности дают основание говорить о Борисе Аркадьевиче, как о грамотном специалисте. Его воспитанники участвуют в конкурсах различного уровня и занимают призовые места, а ансамбль русских народных инструментов под руководством Бориса Аркадьевича - постоянный участник фестиваля «Играй, гармонь».Рублеву Сергею Владимировичу – заведующему сектором инструментальной музыки Саратовского областного центра народного творчества имени Л.А. Руслановой. Сергей Владимирович принимает активное участие в организации и проведении Всероссийских и областных конкурсов, работе семинаров, разрабатывает положения областных мероприятий, организует областные конкурсы ансамблей народных инструментов, духовых оркестров, инструментальных групп, оказывает методическую и практическую помощь клубным работникам области, изучает, обобщает и распространяет передовой опыт работы клубных учреждений.Тумановой Елене Николаевне – преподавателю Детской школы искусств г. Новоузенска. Елена Николаевна является руководителем детского хорового коллектива «Родничок», выступления которого покоряют сердца зрителей и удостаиваются самых высоких оценок жюри региональных и международных конкурсов и фестивалей.Елена Николаевна - дипломант Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Педагогические инновации в образовании-2019».Хапаевой Ольге Федоровне – артисту-ведущему мастеру сцены Драматического театра города Вольска. Творческая жизнь Ольги Федоровны вот уже больше 40 лет неразрывно связана с Драматическим театром города Вольска. Она - вдумчивая, последовательная актриса, обладающая огромным трудолюбием и умением добиваться поставленной цели.Ольга Федоровна – дипломант Всероссийских театральных фестивалей.Ее хорошо знают и любят зрители города Вольска иСаратовской области.Оркестру духовых инструментов «Волга-Бэнд» Саратовской областной филармонии имени А. Шнитке. Оркестр духовых инструментов «Волга-Бэнд» создан в 1991 году по инициативе заслуженного деятеля искусств России, члена Директората Международной Гильдии трубачей, лауреата международной премии «Award of Merit», профессора Саратовской консерватории Анатолия Дмитриевича Селянина. В его состав вошли выпускники и студенты Саратовской консерватории и солисты филармонического симфонического оркестра.Почти 30 лет оркестр пропагандирует классическую музыку и сочинения, созданные специально для духовых оркестров, создает новые интересные программы для всех поколений, постоянно расширяя границы восприятия привычного звучания духового оркестра.Высокопрофессиональный коллектив по праву завоевал сердца не только российских слушателей, но и многочисленных зарубежных стран и республик.Народному хору «Душа ветерана» имени С.Т. Баклушиной Дворца культуры «Россия», хормейстер - Николай Александрович Руденко. Хор «Душа ветерана» создан в 2000 году талантливым организатором, идейным вдохновителем, заслуженным работником культуры Российской Федерации Серафимой Тимофеевной Баклушиной. Это - уникальный хор, в котором профессионально и с душевным подъёмом поют мужчины в возрасте от 70 до 98 !!! лет, участники Великой Отечественной войны, ветераны вооружённых сил, ветераны правоохранительных органов, офицеры запаса, ветераны труда.Народный хор «Душа ветерана» - обладатель многих наградобластных фестивалей и конкурсов. В репертуаре хора свыше 90 песен различной тематики, За свою творческую жизнь коллектив дал более сотни концертов. Все выступления коллектива проходят на одном дыхании, зрители, стоя долго аплодируют исполнителям.Народному коллективу театру кукол «Светлячок» Центрального дома культуры Татищевского муниципального района. В начале своей полувековой истории кукольный театр назывался «Малышок», а с 1980 года театр носит ласковое название «Светлячок», Группа актеров – это коллектив единомышленников, влюбленных в кукольное искусство. Выступления театра на конкурсах и фестивалях любительских театров кукол любого уровня всегда проходят с грандиозным успехом.Театр можно по праву назвать «Золотым фондом народного творчества» - именно так называется сборник, выпущенный министерством культуры Саратовской области, куда вошел и Татищевский Народный театр кукол «Светлячок».Народному коллективу фольклорной группе «Сударушка» сельского Дома Культуры села Камышки Александрово - Гайского муниципального района.В составе коллектива с почти 30-ти летней историей - восемь участников, людей разных профессий, без музыкального образования, но всех их объединяет любовь к русской песне. 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Участники группы – 15 разносторонне активных людей, владеющих навыками игры на старинных музыкальных инструментах.«Рябинушка» прославила нашу область на многих Международных конкурсах и фестивалях, в репертуаре - 150 старинных русских, крестьянских и казачьих песен.