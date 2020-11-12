В Саратове появится «Народный фитнес парк»

просмотров: 89

На данный момент один из тренажеров временно установлен на заправке GP Vympel у Парка Победы.При поддержке компаний ООО ЭПО «Сигнал», Застройщик «ПоволжьеСтройИнвест», Застройщик «Альфа Рекорд», ООО «Газпром трансгаз Саратов», АО «НЭСК», ООО «Хенкель Рус», а также администрации города уже закуплено еще несколько тренажеров.Планируется, что весной, когда будет построена специальная площадка для тренажеров, спортивное оборудование будет перенесено и окончательно установлено в пос. Юбилейный.«Это все делается для вас, дорогие друзья, для тех, кто любит заниматься спортом на открытом воздухе, для тех людей̆, кто не может позволить себе абонемент в фитнес-клуб. Мы искренне хотим это сделать для вас, жители города Саратова», - отметил Вячеслав Максюта на своей странице в Инстаграм и призвал горожан рассказывать о грядущем событии, выкладывая фото с хештегом #подтягивайсясаратов.