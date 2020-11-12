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В Саратове появится «Народный фитнес парк»

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В областном центре, на территории поселка Юбилейный, благодаря инициативе известного саратовского спортсмена и члена Общественной палаты города Вячеслава Максюты будет создан «Народный фитнес парк».

На данный момент один из тренажеров временно установлен на заправке GP Vympel у Парка Победы.

При поддержке компаний ООО ЭПО «Сигнал», Застройщик «ПоволжьеСтройИнвест», Застройщик «Альфа Рекорд», ООО «Газпром трансгаз Саратов», АО «НЭСК», ООО «Хенкель Рус», а также администрации города уже закуплено еще несколько тренажеров.

Планируется, что весной, когда будет построена специальная площадка для тренажеров, спортивное оборудование будет перенесено и окончательно установлено в пос. Юбилейный.

«Это все делается для вас, дорогие друзья, для тех, кто любит заниматься спортом на открытом воздухе, для тех людей̆, кто не может позволить себе абонемент в фитнес-клуб. Мы искренне хотим это сделать для вас, жители города Саратова», - отметил Вячеслав Максюта на своей странице в Инстаграм и призвал горожан рассказывать о грядущем событии, выкладывая фото с хештегом #подтягивайсясаратов.
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