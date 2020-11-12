Работа мультимедийной выставки «Память поколений» продлена в Саратове до конца года и дополнена квестом
В Год памяти и славы федеральный выставочный проект «Память поколений: Великая Отечественная война в изобразительном искусстве», представленный в Исторических парках «Россия — Моя история» при поддержке Министерства культуры РФ по всей стране, стал первым и одним из центральных просветительских событий празднования 75-летия Великой Победы в рамках национального проекта «Культура».
Мультимедийные площадки, «оживившие» шедевры отечественного искусства второй половины ХХ века, и объединившие большое количество новых фактов об истории Великой Отечественной войны, вызвали большой интерес в каждом регионе. Поэтому руководством Ассоциации исторических парков было принято решение интегрировать исторический архив проекта в постоянные экспозиции «Россия — Моя история». В Саратове материалы выставки можно будет увидеть до 31 декабря 2020 года.