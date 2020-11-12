Работа мультимедийной выставки «Память поколений» продлена в Саратове до конца года и дополнена квестом

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Мультимедийные площадки, «оживившие» шедевры отечественного искусства второй половины ХХ века, и объединившие большое количество новых фактов об истории Великой Отечественной войны, вызвали большой интерес в каждом регионе. Поэтому руководством Ассоциации исторических парков было принято решение интегрировать исторический архив проекта в постоянные экспозиции «Россия — Моя история». В Саратове материалы выставки можно будет увидеть до 31 декабря 2020 года.