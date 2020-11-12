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В Саратовской области организуют пятнадцать площадок Экодиктанта

Новости


Совсем скоро жители области смогут поучаствовать в Экодиктанте в онлайн-формате. Всероссийская эко-акция, приуроченная ко Дню вторичной переработки, пройдет на портале экодиктант.рус 15-16 ноября.

Написать диктант смогут все желающие в возрасте от 12 лет и старше, без ограничений по уровню образования и социальной принадлежности. Для этого необходимо просто заполнить заявку.

Доступ к написанию Экодиктанта откроется в день проведения. Однако портал экодиктант.рус работает уже сейчас. Здесь можно подготовиться к диктанту с помощью видеоуроков, посвященных охране природы России, ознакомиться с другими тематическими материалами, а также создать «Личный кабинет участника».

Предполагается, что к масштабной акции присоединятся более 2 млн жителей России.

В Саратовской области будет организована работа 15 офлайн-площадок в образовательных организациях Воскресенского, Лысогорского, Новоузенского, Хвалынского районов, Саратова и Маркса, где свои знания в эко-сфере смогут проверить школьники и студенты региона.

Учащиеся ответят на вопросы, касающиеся переработки пластика, защиты лесов от пожара, сохранения природного богатства России.
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