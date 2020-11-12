В Саратовской области организуют пятнадцать площадок Экодиктанта

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Написать диктант смогут все желающие в возрасте от 12 лет и старше, без ограничений по уровню образования и социальной принадлежности. Для этого необходимо просто заполнить заявку.Доступ к написанию Экодиктанта откроется в день проведения. Однако портал экодиктант.рус работает уже сейчас. Здесь можно подготовиться к диктанту с помощью видеоуроков, посвященных охране природы России, ознакомиться с другими тематическими материалами, а также создать «Личный кабинет участника».Предполагается, что к масштабной акции присоединятся более 2 млн жителей России.В Саратовской области будет организована работа 15 офлайн-площадок в образовательных организациях Воскресенского, Лысогорского, Новоузенского, Хвалынского районов, Саратова и Маркса, где свои знания в эко-сфере смогут проверить школьники и студенты региона.Учащиеся ответят на вопросы, касающиеся переработки пластика, защиты лесов от пожара, сохранения природного богатства России.