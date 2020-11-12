12 ноября 2020 ЧЕТВЕРГ
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14:27 | 12 ноября
В Саратове появится «Народный фитнес парк»
13:32 | 12 ноября
Работа мультимедийной выставки «Память поколений» продлена в Саратове до конца года и дополнена квестом
12:38 | 12 ноября
Юрий Шварц рассказал врачам амбулаторного звена о новых данных в диагностике и лечении новой коронавирусной инфекции
11:41 | 12 ноября
В Саратовской области организуют пятнадцать площадок Экодиктанта
10:48 | 12 ноября
Ирина Давыдова завоевала серебро на Первенстве мира по самбо
09:53 | 12 ноября
Саратовская делегация с успехом выступила на Дельфийских играх
09:00 | 12 ноября
Изменилось расписание игр ВК «Протон»
17:00 | 11 ноября
В Государственном музее К.А. Федина работает выставка «О назначении поэта» (к 140-летию со дня рождения А. Блока)
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В зимнее время в Саратове будут действовать ограничения парковки в связи с уборкой снега
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Ирина Давыдова завоевала серебро на Первенстве мира по самбо

Новости


С 6 по 9 ноября в городе Нови-Сад, республика Сербия состоялся чемпионат и Первенство мира по самбо. Соревнования прошли в непростых условиях, в которых оказался весь мировой спорт, не все ведущие страны смогли принять участие в данном мероприятии. Тем не менее, в соревнованиях участвовало более 400 спортсменов из 35 стран.

Спортсменка, представляющая СРОО «Спортивная федерация самбо Саратовской области» и проходящая подготовку в спортивной школу «Юность» города Энгельса – Ирина Давыдова, в составе сборной России завоевала серебряную медаль Первенства мира среди девушек 17-18 лет, в наилегчайшей весовой категории до 40 кг. Подготовил спортсменку тренер Михаил Гусев.