Ирина Давыдова завоевала серебро на Первенстве мира по самбо

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Спортсменка, представляющая СРОО «Спортивная федерация самбо Саратовской области» и проходящая подготовку в спортивной школу «Юность» города Энгельса – Ирина Давыдова, в составе сборной России завоевала серебряную медаль Первенства мира среди девушек 17-18 лет, в наилегчайшей весовой категории до 40 кг. Подготовил спортсменку тренер Михаил Гусев.