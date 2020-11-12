Ирина Давыдова завоевала серебро на Первенстве мира по самбо
С 6 по 9 ноября в городе Нови-Сад, республика Сербия состоялся чемпионат и Первенство мира по самбо. Соревнования прошли в непростых условиях, в которых оказался весь мировой спорт, не все ведущие страны смогли принять участие в данном мероприятии. Тем не менее, в соревнованиях участвовало более 400 спортсменов из 35 стран.
Спортсменка, представляющая СРОО «Спортивная федерация самбо Саратовской области» и проходящая подготовку в спортивной школу «Юность» города Энгельса – Ирина Давыдова, в составе сборной России завоевала серебряную медаль Первенства мира среди девушек 17-18 лет, в наилегчайшей весовой категории до 40 кг. Подготовил спортсменку тренер Михаил Гусев.