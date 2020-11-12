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Саратовская делегация с успехом выступила на Дельфийских играх

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Делегация Саратовской области приняла участие в XIX молодежных Дельфийских играх России, которые прошли в дистанционном формате с 6 по 11 ноября 2020 года.

За последние несколько лет впервые саратовцы так успешно выступили на Дельфийских играх. Золотую медаль в номинации «Изобразительное искусство» получила Дарья Абраменко, учащаяся 8 класса Музыкально-эстетического лицея имени А. Г. Шнитке; серебряная медаль в номинации «Эстрадное пение» - у учащейся Саратовского областного колледжа искусств Элины Амбарцумян; серебряная медаль в номинации «Визуализация и презентация научного исследования» - у студента Саратовского национального исследовательского государственного университета имени Н.Г. Чернышевского Антона Неруша.

В состав саратовской делегации также вошли Софья Ларина из Детской школы искусств № 5 г. Вольска (номинация «Изобразительное искусство») и Никита Краснов из Саратовского областного колледжа искусств (номинация «Сольное народное пение»). Их работы и выступления также получили высокие оценки жюри.

Региональным координатором участия делегации Саратовской области в Дельфийских играх является Саратовский областной учебно-методический центр.

Всего в XIX молодежных Дельфийских играх России приняли участие 1706 человек в составе делегаций из 72 субъектов Российской Федерации. Членами жюри стали около 100 видных деятелей искусств – народных и заслуженных артистов и работников культуры России, профессоров и докторов искусствоведения.