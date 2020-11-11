В Государственном музее К.А. Федина работает выставка «О назначении поэта» (к 140-летию со дня рождения А. Блока)

просмотров: 72

Ее задача – показать уникальность творческого пути поэта-символиста, который он сам определил как «трилогию вочеловечения», единство его духовных и творческих связей с судьбой России в эпоху глобальных перемен и трагических катаклизмов.Творческая биография А. Блока будет представлена в историко-литературном и историософском контексте с использованием редких материалов из фондов музея К.А. Федина, среди которых подлинные фотографии Блока, в том числе последняя, предсмертная; автографы поэта; рецепт, выписанный умирающему Блоку врачом А. Пекелисом на продукты; прижизненные издания произведений поэта и представителей нового течения. Почувствовать уникальность литературной жизни эпохи помогут модернистские журналы начала XX века: «Весы», «Аполлон», «Золотое руно» и др.; литографии и графика А.П. Остроумовой-Лебедевой с видами Санкт-Петербурга; первое издание поэмы «Двенадцать» с иллюстрациями Ю. Анненкова; письма К. Чуковского и А. Ремизова; редкие предметы конца XIX – начала XX вв. и оригинальные инсталляции.Выставка дополнена семейными фотографиями поэта и видами Шахматова рубежа веков из музея-заповедника Д.И. Менделеева и А.А. Блока; редкими книгами из ЗНБ СГУ им. Н.Г. Чернышевского, прижизненной фотографией Вл. Соловьева из фондов музея-усадьбы Н.Г. Чернышевского.Посетители смогут услышать, как звучат записи с голосом А. Блока и других поэтов Серебряного века. Выставка продолжит работу до 10 декабря.