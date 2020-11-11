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СИБУР Диджитал и AI Community запустили онлайн-чемпионат по Data Science

Новости
СИБУР Диджитал и AI Community запустили онлайн-чемпионат по Data Science

СИБУР Диджитал, ИТ-компания нефтехимической группы СИБУР совместно с сообществом экспертов и команд по искусственному интеллекту AI Community запускают онлайн-чемпионат по анализу данных Sibur Challenge 2020. Участники соревнования будут работать с реальными бизнес-кейсами и данными компании, а призовой фонд чемпионата составит 1 миллион рублей.

СИБУР проводит чемпионат по Data Science уже в третий раз. В этом году участники должны будут применить машинное обучение для автоматизации процессов продаж и создания прогноза состава поступающего сырья.

«В мае 2020 года мы собрали в СИБУР Диджитал все компетенции в области цифровизации и информационных технологий – от создания новых цифровых продуктов и процессов до развития и сопровождения ИТ-инфраструктуры и систем связи. Наша основная задача – повышение эффективности производственных и бизнес-процессов СИБУРа с помощью передовых технологий, поэтому мы регулярно запускаем новые проекты и формируем новые команды.

На сегодняшний день именно промышленность является той сферой, где происходят цифровые прорывы и возникают наиболее интересные задачи, связанные с применением инструментов продвинутой аналитики, внедрением систем принятия решений на основе данных и всего спектра технологий четвертой промышленной революции. Онлайн-соревнование Sibur Challenge 2020 для нас – это возможность продемонстрировать задачи по цифровизации нефтехимической промышленности и дополнить наши команды новыми профессионалами, а для участников – попробовать себя в оцифровке реального производства и создать решения, которые будут востребованы пользователями», - Алиса Мельникова, генеральный директор СИБУР Диджитал.

В соревновании могут участвовать как команды, так и индивидуальные разработчики вне зависимости от места проживания и опыта. Все участники получат возможность прямого общения с ведущими экспертами индустрии, а лучшим могут предложить вакансии и стажировку в компании.

В 2020 году из-за пандемии COVID-19 все этапы конкурса пройдут онлайн.

Чемпионат стартует 21 ноября и продлится до 13 декабря. Узнать подробности и подать заявку на участие можно по ссылке: https://sc2020.ai-community.com/.