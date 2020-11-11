Саратовцев приглашают поучаствовать в проекте «Каша мира».

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Проект «Каша Мира» призван показать, как много у всех народов общего и насколько каждый уникален, самобытен! Чтобы слова «толерантность», «культурный национализм» органично отзывались в душе каждого, необходимо говорить об этом с детства и пропагандировать подобные ценности.Цель проекта – укрепить идеи добрососедства в многонациональном регионе, развивать позитивный имидж национальных культур в Саратовской области, внести вклад в дело сохранения культурного национального наследия, в том числе популяризировать национальные традиции среди детей и подростков. Проект является победителем конкурса Фонда президентских грантов для некоммерческих организаций.Проект реализуется в несколько этапов. Первый – это онлайн-фестиваль. К участию в нём приглашаются организованные группы (классы общеобразовательных школ, творческие коллективы, национальные общины) и отдельные семьи жителей области. Участники присылают для публикации на сайте видеоролики, где делятся национальными традициями, которых придерживаются в семьях, поют песни, раскрывают секреты народных промыслов, присылают рецепты блюд или рассказывают народные сказки. А посетители сайта, «путешествуя» по области (перемещаясь по карте сайта), смогут заглянуть в разные уголки Саратовского края, узнать рецепты национальных блюд, традиции.Второй этап – телевизионное кулинарное ток-шоу «Каша мира». Участники проекта – юные кулинары – знакомятся с национальными рецептами и под руководством взрослого гостя (известный человек, представитель общины) готовят блюда национальных кухонь, вспоминают народные пословицы, поговорки, традиции. Выпуски программы выйдут в эфир на региональных телеканалах и будут размещены на сайте проекта. Кроме того, в проекте запланированы тематические открытые уроки в школах области и телевизионные мастер-классы для его участников.Как подчеркивает одна из авторов проекта Юлия Рачителева, именно еда – самый простой способ установить дружеский контакт, познакомиться с национальными традициями: «Вкусная еда и накрытый стол всегда были самым понятным способом продемонстрировать свое уважение к гостю. Рассказывая детям о национальных блюдах, можно показать, как плотно переплетены истории народов. Наша «Каша» позволяет по-новому взглянуть на соседей, их традиции, культуру, найти то, что нас объединяет».Чтобы стать участником проекта «Каша мира», достаточно записать небольшое видео о семейных традициях, связанных с каким-либо блюдом, и прислать его в оргкомитет. Авторы самых интересных роликов станут участниками телешоу «Каша мира».