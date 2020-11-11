Саратове пройдет Открытый региональный конкурс фортепианных ансамблей. Конкурс проходит впервые в рамках областного фестиваля «Одарённые дети. Путь к мастерству – 2020»

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Учредителем конкурса является министерство культуры Саратовской области. Организаторы конкурса – Саратовский областной учебно-методический центр и Центральная детская музыкальная школа г. Саратова.К участию в конкурсе приглашаются учащиеся, обучающиеся по дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе «Фортепиано», а также преподаватели детских школ искусств, специализированных музыкальных школ и лицеев.Конкурсные прослушивания пройдут дистанционно по видеозаписям 27-28 ноября 2020 года.Оценивать конкурсные выступления будет жюри, которое возглавит народный артист РФ, заведующий кафедрой специального фортепиано Саратовской государственной консерватории имени Л.В. Собинова, профессор Альберт Михайлович Тараканов. Примечательно, что и сам председатель, и другие члены жюри, известные пианисты, ведущие преподаватели Саратовской консерватории профессора Александр Ефимович Рыкель, Наталья Михайловна Смирнова, доцент Татьяна Львовна Зимина – тоже выпускники знаменитой Центральной детской музыкальной школы, одной из первых музыкальных школ России с более чем вековой историей.Заявки на участие в конкурсе принимаются до 12 ноября 2020 года по электронной почте оргкомитета cdmshsar@yandex.ru с пометкой в теме письма «Конкурс фортепианных ансамблей».Подробнее с условиями участия можно ознакомиться в Положении о конкурсе на сайте Саратовского областного учебно-методического центра https://xn--l1adijq.xn--p1ai/dejatelnost/regionalnyj-centr-podderzhki-odarennyh-detej/konkursy-festivali-assamblei/konkursy-saratovskoj-oblastiКонтакты оргкомитета:Центральная детская музыкальная школа410056, г. Саратов, ул. Т.Г. Шевченко, 26e-mail: cdmshsar@yandex.ru, тел: 8 (8452) 27-24-62.Саратовский областной учебно-методический центр410031 г. Саратов, ул. Волжская, д.32e-mail: metod-c.rcpod@mail.ru, тел. 8 (8452) 28-67-06.