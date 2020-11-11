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Более 3,7 миллиарда рублей направлено на выплаты семьям на детей от 3 до 7 лет

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В Саратовской области 66571 семья получает ежемесячные выплаты на 79950 детей в возрасте от 3 до 7 лет.

Эта мера поддержки введена в этом году по инициативе Президента РФ Владимира Путина. К настоящему времени на выплаты направлено более 3,7 млрд рублей.

В Саратовской области выплату получают семьи, среднедушевой доход которых не превышает 9521 руб. в месяц. Если в семье воспитывается более одного ребенка, то выплаты производятся на каждого из них. Размер выплаты составляет 4854 руб.

Обратиться за назначением выплаты жители области могут в том числе в дистанционном режиме через портал государственных услуг. Сведения, необходимые для назначения, специалисты органов соцзащиты получают путем межведомственного взаимодействия.

При обращении за выплатой в 2020 году она начисляется за истекшее время, но не ранее чем с 1 января 2020 года и не ранее, чем со дня достижения ребенком возраста трех лет.

При первичном обращении за назначением выплаты максимальный срок рассмотрения заявления составляет 20 рабочих дней, в случае одобрения сама выплата производится в течение 30 рабочих дней. Далее данная выплата производится ежемесячно в течение календарного месяца.

В социальные сети министерства труда и социальной защиты поступают вопросы о сроках выплаты ежемесячных социальных пособий, в том числе на детей. Напоминаем, что в соответствии с законодательством все социальные выплаты и пособия поступают на счета получателей в течение календарного месяца.
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