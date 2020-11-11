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В Саратове начался конкурс юных исполнителей эстрадной песни «Серебряный дождь – 2020»

Новости


Стартовал ежегодный конкурс юных исполнителей эстрадной песни «Серебряный дождь – 2020». Мероприятие проводится комитетом по образованию администрации муниципального образования «Город Саратов» и Дворцом творчества детей и молодежи имени О.П. Табакова.

На конкурс подали заявки 44 солиста-вокалиста, учащиеся общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования, имеющие музыкальный слух, хорошие вокальные данные, опыт сценических выступлений и навыки работы с микрофоном, победители районных конкурсов юных исполнителей эстрадной песни.

В программе конкурсного прослушивания каждый вокалист исполняет два разнохарактерных произведения, одним из которых является песня военно-патриотической тематики.

Профессиональное жюри, в состав которого вошли представители областного училища искусств, Саратовской государственной консерватории имени Л.В. Собинова, городского дома культуры национального творчества, городского клуба детского творчества «Романтик», Саратовской областной концертной организации «Поволжье» дистанционно прослушивает участников конкурса.

Итоги будут подведены 20 ноября 2020 года.
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