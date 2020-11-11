11 ноября 2020 СРЕДА
Новости
17:00 | 11 ноября
В Государственном музее К.А. Федина работает выставка «О назначении поэта» (к 140-летию со дня рождения А. Блока)
16:10 | 11 ноября
В зимнее время в Саратове будут действовать ограничения парковки в связи с уборкой снега
15:19 | 11 ноября
СИБУР Диджитал и AI Community запустили онлайн-чемпионат по Data Science
14:28 | 11 ноября
Саратовцев приглашают поучаствовать в проекте «Каша мира»
13:31 | 11 ноября
Саратове пройдет Открытый региональный конкурс фортепианных ансамблей. Конкурс проходит впервые в рамках областного фестиваля «Одарённые дети. Путь к мастерству – 2020»
12:36 | 11 ноября
Более 3,7 миллиарда рублей направлено на выплаты семьям на детей от 3 до 7 лет
11:40 | 11 ноября
В Саратове начался конкурс юных исполнителей эстрадной песни «Серебряный дождь – 2020»
10:48 | 11 ноября
Саратовская область участвует в сессии "Патриот"
09:53 | 11 ноября
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09:00 | 11 ноября
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Саратовская область участвует в сессии "Патриот"

Новости


С 9 по 11 ноября 2020 года в г. Москве проходит Всероссийская сессия «Патриот», которая является финальным этапом проекта, включающего комплекс мероприятий, направленных на консолидацию усилий государственных и муниципальных организаций в сфере патриотического воспитания, а также интеграцию ресурсов субъектов патриотического воспитания для реализации единой государственной политики в области патриотического воспитания граждан России, при поддержке Фонда президентских грантов.

Основная задача проекта - создание и внедрение обучающей модели развития патриотического воспитания детей и молодежи 14 – 18 лет в округах и регионах Российской Федерации.

Мероприятия сессии проходят на базе гостиничного комплекса «Измайлово» и ведущих федеральных патриотических организаций, с соблюдением всех необходимых мер по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции, с соблюдением социальной дистанции, наличием сменных одноразовых защитных масок и санитайзеров.

Делегацию от Саратовской области представляют сотрудники МБУ «Центр «Набат», в лице директора учреждения Сергея Василенко и заведующего музеем Максима Чеганова. Одним из важных направлений в работе центра является участие Балаковского поискового отряда «Набат» во Всероссийской программе «Вахта Памяти» по розыску и захоронению останков воинов, погибших в годы ВОВ, с выездом на места боев в военно-археологические экспедиции на территории Ленинградской, Смоленской, Новгородской обл. За время работы отрядом найдено и перезахоронено свыше 4500 останков воинов, обнаружено 17 солдатских медальонов, по 6 восстановлены имена погибших.
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