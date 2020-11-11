11 ноября 2020 СРЕДА
Новости
17:00 | 11 ноября
В Государственном музее К.А. Федина работает выставка «О назначении поэта» (к 140-летию со дня рождения А. Блока)
16:10 | 11 ноября
В зимнее время в Саратове будут действовать ограничения парковки в связи с уборкой снега
15:19 | 11 ноября
СИБУР Диджитал и AI Community запустили онлайн-чемпионат по Data Science
14:28 | 11 ноября
Саратовцев приглашают поучаствовать в проекте «Каша мира»
13:31 | 11 ноября
Саратове пройдет Открытый региональный конкурс фортепианных ансамблей. Конкурс проходит впервые в рамках областного фестиваля «Одарённые дети. Путь к мастерству – 2020»
12:36 | 11 ноября
Более 3,7 миллиарда рублей направлено на выплаты семьям на детей от 3 до 7 лет
11:40 | 11 ноября
В Саратове начался конкурс юных исполнителей эстрадной песни «Серебряный дождь – 2020»
10:48 | 11 ноября
Саратовская область участвует в сессии "Патриот"
09:53 | 11 ноября
20 ноября состоится «День правовой помощи детям»
09:00 | 11 ноября
Юрий Кочнев награжден премией "Легенда"
«Состав Победы» — это 16 видеороликов, посвященных участию железнодорожников в Великой Отечественной войне. Темы роликов — это неизвестные широкой аудитории факты, события, связанные с вкладом железнодорожников в общую Победу.
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Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин: "Заработная плата медицинских работников – на моем личном контроле
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Карта распространения короновируса COVID-19
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В Саратове снижен налог на прибыль для инвесторов
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Льготная ипотека для сельчан: в работе 50 заявок от жителей области на сумму 81,1 миллиона рублей, половина уже одобрены
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20 ноября состоится «День правовой помощи детям»

Новости


20 ноября состоится ежегодная Всероссийская акция «День правовой помощи детям».

В соответствии с решением Правительственной комиссии по вопросам реализации Федерального закона «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации» от 25.09.2013 года в субъектах РФ 20 ноября ежегодно проводится всероссийская акция «День правовой помощи детям».

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации муниципального образования «Город Саратов» в соответствии с постановлением Правительства Саратовской области от 26.03.2020 года № 208-П, распоряжением администрации муниципального образования «Город Саратов» от 18 марта 2020 года № 100-р «О мерах по снижению рисков завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории муниципального образования «Город Саратов» 20 ноября 2020 года в рамках проведения акции «День правовой помощи детям» проводит консультирование несовершеннолетних граждан посредством телефонной связи.

По всем имеющимся юридическим и социальным вопросам вы можете обратиться на телефон «горячей линии» 26-00-36 или 26-09- 36 с 09-00 до 18-00.
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