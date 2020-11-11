20 ноября состоится «День правовой помощи детям»

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В соответствии с решением Правительственной комиссии по вопросам реализации Федерального закона «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации» от 25.09.2013 года в субъектах РФ 20 ноября ежегодно проводится всероссийская акция «День правовой помощи детям».Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации муниципального образования «Город Саратов» в соответствии с постановлением Правительства Саратовской области от 26.03.2020 года № 208-П, распоряжением администрации муниципального образования «Город Саратов» от 18 марта 2020 года № 100-р «О мерах по снижению рисков завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории муниципального образования «Город Саратов» 20 ноября 2020 года в рамках проведения акции «День правовой помощи детям» проводит консультирование несовершеннолетних граждан посредством телефонной связи.По всем имеющимся юридическим и социальным вопросам вы можете обратиться на телефон «горячей линии» 26-00-36 или 26-09- 36 с 09-00 до 18-00.