Юрий Кочнев награжден премией "Легенда"

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Программа Гала-концерта была посвящена музыкальному театру разных эпох в период мировых эпидемий.Кульминацией вечера стало вручение премии «ЛЕГЕНДА» выдающимся деятелям музыкального театра, чьи имена вписаны золотыми буквами в его мировую историю.Премию "ЛЕГЕНДА" получил художественный руководитель и главный дирижер Саратовского академического театра оперы и балета Юрий Леонидович Кочнев.«Премия „ЛЕГЕНДА“ — это наш поклон тем, кто посвятил жизнь музыкальному театру. Наша благодарность им. Символ нашей любви и восхищения теми, у кого мы всю жизнь учимся, с кем спорим, кого боготворим,..», — отметил Президент АМТ Георгий Исаакян.В прошлом 2019 году Саратовский театр оперы и балета под руководством Юрия Кочнева в рамках фестиваля «ВИДЕТЬ МУЗЫКУ» с успехом представил на Новой сцене Большого театра России мировую премьеру балета Владимира Кобекина «Вешние воды». Также организаторами премии были отмечены заслуги маэстро в продвижении на российской сцене малоизвестных произведений русской и зарубежной классики.Награждение проходило в онлайн-формате.В ответном видеообращении Юрий Леонидович поблагодарил руководство фестиваля: