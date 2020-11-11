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Юрий Кочнев награжден премией "Легенда"

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9 ноября торжественным Гала-концертом завершился V Всероссийский фестиваль музыкальных театров «ВИДЕТЬ МУЗЫКУ», созданный Ассоциацией музыкальных театров России при содействии Министерства культуры РФ и Фонда Президентских грантов.

Программа Гала-концерта была посвящена музыкальному театру разных эпох в период мировых эпидемий.
Кульминацией вечера стало вручение премии «ЛЕГЕНДА» выдающимся деятелям музыкального театра, чьи имена вписаны золотыми буквами в его мировую историю.
Премию "ЛЕГЕНДА" получил художественный руководитель и главный дирижер Саратовского академического театра оперы и балета Юрий Леонидович Кочнев.

«Премия „ЛЕГЕНДА“ — это наш поклон тем, кто посвятил жизнь музыкальному театру. Наша благодарность им. Символ нашей любви и восхищения теми, у кого мы всю жизнь учимся, с кем спорим, кого боготворим,..», — отметил Президент АМТ Георгий Исаакян.

В прошлом 2019 году Саратовский театр оперы и балета под руководством Юрия Кочнева в рамках фестиваля «ВИДЕТЬ МУЗЫКУ» с успехом представил на Новой сцене Большого театра России мировую премьеру балета Владимира Кобекина «Вешние воды». Также организаторами премии были отмечены заслуги маэстро в продвижении на российской сцене малоизвестных произведений русской и зарубежной классики.

Награждение проходило в онлайн-формате.
В ответном видеообращении Юрий Леонидович поблагодарил руководство фестиваля:
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