Юрий Кочнев награжден премией "Легенда"
9 ноября торжественным Гала-концертом завершился V Всероссийский фестиваль музыкальных театров «ВИДЕТЬ МУЗЫКУ», созданный Ассоциацией музыкальных театров России при содействии Министерства культуры РФ и Фонда Президентских грантов.
Программа Гала-концерта была посвящена музыкальному театру разных эпох в период мировых эпидемий.
Кульминацией вечера стало вручение премии «ЛЕГЕНДА» выдающимся деятелям музыкального театра, чьи имена вписаны золотыми буквами в его мировую историю.
Премию "ЛЕГЕНДА" получил художественный руководитель и главный дирижер Саратовского академического театра оперы и балета Юрий Леонидович Кочнев.
«Премия „ЛЕГЕНДА“ — это наш поклон тем, кто посвятил жизнь музыкальному театру. Наша благодарность им. Символ нашей любви и восхищения теми, у кого мы всю жизнь учимся, с кем спорим, кого боготворим,..», — отметил Президент АМТ Георгий Исаакян.
В прошлом 2019 году Саратовский театр оперы и балета под руководством Юрия Кочнева в рамках фестиваля «ВИДЕТЬ МУЗЫКУ» с успехом представил на Новой сцене Большого театра России мировую премьеру балета Владимира Кобекина «Вешние воды». Также организаторами премии были отмечены заслуги маэстро в продвижении на российской сцене малоизвестных произведений русской и зарубежной классики.
Награждение проходило в онлайн-формате.
В ответном видеообращении Юрий Леонидович поблагодарил руководство фестиваля: