Материнский капитал на первенца получили более 5,2 тысяч саратовских семей

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Так, семьи, в которых первенец рожден или усыновлен, начиная с 1 января 2020 года, получили право на материнский капитал в размере 466617 рублей.Для семей, в которых с 2020 года рожден или усыновлен второй ребенок, материнский капитал составляет 616617 рублей. Такая же сумма полагается за третьего, четвертого и любого следующего ребенка, рожденного или усыновленного с 2020 года, если раньше у семьи не было права на материнский капитал (например, на третьего, если первые два ребенка появились до введения материнского капитала).Чтобы семьи не только быстрее получали материнский капитал, но и не тратили время на его оформление, начиная с середины апреля Пенсионный фонд приступил к проактивной выдаче сертификатов на маткапитал. Если мама зарегистрирована на портале Госуслуг, то сертификат будет храниться в ее личном кабинете на портале или на сайте ПФР www.pfrf.ru.Действие программы материнского капитала продлено на пять лет – до конца 2026 года.Всего же с начала действия программы материнского (семейного) капитала – с 2007 года – в Саратовской области выдано более 158 тысяч сертификатов, распорядились средствами более 123 тысяч человек на сумму свыше 46,4 миллиардов рублей.