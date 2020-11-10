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В Саратовской области по нацпроекту "Культура" в этом году дополнительно к плану будет отремонтирован еще один ДК

Новости
В Саратовской области по нацпроекту "Культура" в этом году дополнительно к плану будет отремонтирован еще один ДК

В Саратовской области в рамках нацпроекта «Культура» открыты четыре Дома культуры в отдаленных селах



Одно из главных направлений, по которому нацпроект «Культура» войдет в историю Саратовской области, – возрождение культуры села, в частности – строительство и ремонт сельских Домов культуры.

«В отдаленных селах очень устаревшая материальная база учреждений культуры, - прокомментировала министр культурыСаратовской области Татьяна Гаранина. - Повсеместно у населения региона есть потребность в интересном досуге и желание реализовать себя в творчестве. Поэтому первая задача нацпроекта — модернизация материальной базы учреждений культуры. Для ее решения разработана программа «Культурная среда».

В текущем году по этой программе в Саратовской области велось строительство нового Дома культуры в селе Семёно-Полтавка Ершовского района и капитальный ремонт пяти сельских культурно-досуговых учреждений на сумму 76 млн рублей. Все работы планируется завершить до конца ноября текущего года.

И ещё один, дополнительно к плану, Дом культуры будет отремонтирован в рамках нацпроекта в текущем году. Сэкономленные 2,9 млн рублей направлены на капитальный ремонт ДК села Озерки Калининского района. Ремонт в учреждении начался активно. Соблюдение графика работ на строительной площадке находится на личном контроле министра. Ориентировочный срок открытия седьмого Дома культуры в рамках нацпроекта- 1 декабря 2020 года.