Специалисты областного института развития образования ответят на вопросы педагогов об организации электронного обучения

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Саратовский областной институт развития образования готов оказать помощь, методическую информационную и техническую поддержку всем муниципальным районам Саратовской области при организации дистанционного обучения детей.На главной странице сайта института создан информационный раздел «Рекомендации министерства образования Саратовской области по организации обучения на дому с использованием дистанционных технологий», действует «горячая линия» для педагогов и руководителей образовательных организаций всех форм собственности - 8 (8452) 28-23-26.Также за получением консультаций и рекомендациями можно обращаться по адресу электронной почты distedu@soiro.ru.Ответственные сотрудники «горячей линии»: Новикова Елена Юрьевна, Пуйшо Николай Валерьянович.Кроме того, всю необходимую помощь готовы оказать сотрудники предметных кафедр Саратовского областного института развития образования.