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В Саратове начинает работу бесплатная образовательная программа для самозанятых «Бизнес-старт»
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В Саратове начинает работу бесплатная образовательная программа для самозанятых «Бизнес-старт»

Новости
В Саратове начинает работу бесплатная образовательная программа для самозанятых «Бизнес-старт»

16 ноября стартует бесплатная образовательная программа для самозанятых «Бизнес-старт», организованная региональным Центром предпринимателя «Мой Бизнес» и платформой «Деловая среда» при поддержке министерства экономического развития области.

Мероприятие организуется в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

Целью программы является помощь участникам в выстраивании эффективной работы в качестве самозанятого, увеличению доходов и поиске новых клиентов.

Спикерами программы выступают ведущие эксперты и действующие предприниматели. Участники программы прослушают серию онлайн-вебинаров, возьмут в работу чек-листы и материалы от спикеров, а также получат знания с платформы Деловой среды, необходимые для успешного развития бизнеса.

Участие в онлайн-программе позволит составить самопрезентацию и презентацию своего продукта или услуги, грамотно выстроить финансовые цели и декомпозировать их, освоить техники переговоров и основы интернет-маркетинга, получить обратную связь от экспертов, презентовать свои проектные идеи и финансовые результаты.

Участие бесплатное, необходима регистрация по ссылке: https://my.dasreda.ru/biz64_start.