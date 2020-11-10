В Саратове начинает работу бесплатная образовательная программа для самозанятых «Бизнес-старт»
16 ноября стартует бесплатная образовательная программа для самозанятых «Бизнес-старт», организованная региональным Центром предпринимателя «Мой Бизнес» и платформой «Деловая среда» при поддержке министерства экономического развития области.
Мероприятие организуется в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".
Целью программы является помощь участникам в выстраивании эффективной работы в качестве самозанятого, увеличению доходов и поиске новых клиентов.
Спикерами программы выступают ведущие эксперты и действующие предприниматели. Участники программы прослушают серию онлайн-вебинаров, возьмут в работу чек-листы и материалы от спикеров, а также получат знания с платформы Деловой среды, необходимые для успешного развития бизнеса.
Участие в онлайн-программе позволит составить самопрезентацию и презентацию своего продукта или услуги, грамотно выстроить финансовые цели и декомпозировать их, освоить техники переговоров и основы интернет-маркетинга, получить обратную связь от экспертов, презентовать свои проектные идеи и финансовые результаты.
Участие бесплатное, необходима регистрация по ссылке: https://my.dasreda.ru/biz64_start.