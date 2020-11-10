Волонтеры проекта «Кино и его команда» теперь представлены на сайте «Киновертикали»
Волонтеры проекта «Кино и его команда» теперь представлены на сайте открытого фестиваля-конкурса детского и юношеского кино «Киновертикаль».
Пользователи, гости, друзья фестиваля смогут найти в разделе «Команда киноволонтеров» всю подробную информацию о проекте: интересные факты, яркие моменты фестиваля, результаты работы волонтеров и многое другое.
Помимо этого широкой аудитории представлена история становления регионального КИНОдвижения. Ознакомившись с ней, пользователи наверняка вдохновятся стать частью такой дружной команды.
Заходите на сайт киновертикальсаратов.рф в раздел «Команда киноволонтеров». Будет интересно!
Проект «КИНО и его команда» реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.