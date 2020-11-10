Волонтеры проекта «Кино и его команда» теперь представлены на сайте «Киновертикали»

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Пользователи, гости, друзья фестиваля смогут найти в разделе «Команда киноволонтеров» всю подробную информацию о проекте: интересные факты, яркие моменты фестиваля, результаты работы волонтеров и многое другое.Помимо этого широкой аудитории представлена история становления регионального КИНОдвижения. Ознакомившись с ней, пользователи наверняка вдохновятся стать частью такой дружной команды.Заходите на сайт киновертикальсаратов.рф в раздел «Команда киноволонтеров». Будет интересно!Проект «КИНО и его команда» реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.