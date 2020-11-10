10 ноября 2020 ВТОРНИК
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15:18 | 10 ноября
«СГАУ-Саратов» проведет матч против «ЦСКА»
14:12 | 10 ноября
Материнский капитал на первенца получили более 5,2 тысяч саратовских семей
13:15 | 10 ноября
В Саратовской области по нацпроекту "Культура" в этом году дополнительно к плану будет отремонтирован еще один ДК
12:19 | 10 ноября
Специалисты областного института развития образования ответят на вопросы педагогов об организации электронного обучения
11:28 | 10 ноября
В Саратове начинает работу бесплатная образовательная программа для самозанятых «Бизнес-старт»
10:41 | 10 ноября
Волонтеры проекта «Кино и его команда» теперь представлены на сайте «Киновертикали»
09:49 | 10 ноября
14 ноября будет объявлен победитель фестиваля "ФормART"
09:00 | 10 ноября
В Саратове проходит ежедневная дезинфекция общественного транспорта
17:00 | 09 ноября
На объектах пригородной пассажирской инфраструктуры ПривЖД реализуется комплекс противоэпидемических мер
16:43 | 09 ноября
В Аткарске раскрыт угон автомобиля
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Волонтеры проекта «Кино и его команда» теперь представлены на сайте «Киновертикали»

Новости
Волонтеры проекта «Кино и его команда» теперь представлены на сайте «Киновертикали»

Волонтеры проекта «Кино и его команда» теперь представлены на сайте открытого фестиваля-конкурса детского и юношеского кино «Киновертикаль».

Пользователи, гости, друзья фестиваля смогут найти в разделе «Команда киноволонтеров» всю подробную информацию о проекте: интересные факты, яркие моменты фестиваля, результаты работы волонтеров и многое другое.

Помимо этого широкой аудитории представлена история становления регионального КИНОдвижения. Ознакомившись с ней, пользователи наверняка вдохновятся стать частью такой дружной команды.

Заходите на сайт киновертикальсаратов.рф в раздел «Команда киноволонтеров». Будет интересно!

Проект «КИНО и его команда» реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.