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09:49 | 10 ноября
14 ноября будет объявлен победитель фестиваля "ФормART"
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14 ноября будет объявлен победитель фестиваля "ФормART"

Новости


14 ноября 2020 года состоится подведение итогов фестиваля стрит-арта "ФормART". В субботу в 15.00 (мск.) на официальнос сайте http://formartpfo.ru/ состоится трансляция подведения итогов фестиваля и будут определены победители.

Напомним, что от Саратовской области в фестивале принял участие Юрий Быков со своим граффити "Цветы жизни", которое находится на пересечении улиц Советская/Рахова. В онлайн-голосовании художник уступил сопернику из Самары и занял второе место.