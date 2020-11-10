14 ноября будет объявлен победитель фестиваля "ФормART"
14 ноября 2020 года состоится подведение итогов фестиваля стрит-арта "ФормART". В субботу в 15.00 (мск.) на официальнос сайте http://formartpfo.ru/ состоится трансляция подведения итогов фестиваля и будут определены победители.
Напомним, что от Саратовской области в фестивале принял участие Юрий Быков со своим граффити "Цветы жизни", которое находится на пересечении улиц Советская/Рахова. В онлайн-голосовании художник уступил сопернику из Самары и занял второе место.