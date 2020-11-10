14 ноября будет объявлен победитель фестиваля "ФормART"

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Напомним, что от Саратовской области в фестивале принял участие Юрий Быков со своим граффити "Цветы жизни", которое находится на пересечении улиц Советская/Рахова. В онлайн-голосовании художник уступил сопернику из Самары и занял второе место.