В Саратове проходит ежедневная дезинфекция общественного транспорта

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Предприятие МУПП «Саратовгорэлектротранс» строго следит за соблюдением противоэпидемической обстановки. Так, ежедневно перед выходом на маршрут проводится обработка и влажная уборка вагонов электротранспорта в депо. На конечных остановках после каждого рейса водитель дезинфицирует спецраствором поручни и поверхности в салоне.«Ведется ежедневный журнал обработок, где каждый водитель расписывается о проведении дезинфекционных мероприятий. Сегодня на маршрутах работают 79 трамваев и 77 троллейбусов. Каждой бригаде ежедневно выдаются защитные маски. Водитель и кондуктор меняют их раз в два часа. С гражданами, входящими в общественный транспорт без защитных масок, ведут профилактическую работу», - отметил заместитель директора МУПП «Саратовгорэлектротранс» Сергей Моисеев.Такие же меры безопасности проводят и на автобусных маршрутах. МКУ «Транспортное управление» совместно с комитетом дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города проводятся ежедневные проверки соблюдения противоэпидемических мероприятий. Как отмечают проверяющие, не все водители и пассажиры автобусов пользуются средствами индивидуальной защиты.