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Александр Полстянкин завоевал три бронзовые медали чемпионата России по бадминтону

Новости


С 6 по 9 в Ставрополе прошел чемпионат России по бадминтону среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата.

Саратовскую область представили: занимающийся ГБУ СО СШОР «Олимпийские ракетки», спортсмен ГБУ «СОЦСП», мастер спорта России - Александр Полстянкин и занимающийся ГБУ СО СШОР «Олимпийские ракетки», кандидат в мастера спорта - Арташес Арустамян.

Игры проводятся в шести спортивных классах: WH1, WH2, SL3, SL4, SU5, SS6 согласно системе функциональной классификации BWF (Мировая федерация бадминтона) в одиночном, парном и смешанном парном разрядах.

Лучший результат среди саратовских спортсменов показал Александр Полстянкин, завоевав три бронзовые медали в мужском одиночном, мужском парном и в смешанном парном разрядах.

Подготовил спортсменов тренер Александр Савченко.
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