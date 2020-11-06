6 ноября 2020 ПЯТНИЦА
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Страхование спортсменов от «ЕВРОИНС»» можно оформить онлайн

Новости


Компания «ЕВРОИНС», входящая в международную группу EUROINS Insurance Group (EIG), предлагает для детей и взрослых. Благодаря опции оформления через интернет, приобрести полис можно из дома всего за 5 минут.

Русское страховое общество «ЕВРОИНС» позволяет выбрать полис каждому клиенту в зависимости от вида спорта, желаемого размера страхового покрытия и возраста. Компания предлагает страховые программы как для взрослых и детей, так и для всей семьи.

РСО «ЕВРОИНС» превосходит конкурентов благодаря доступным ценам и широчайшему выбору видов спорта, включаемых в страховку — клиенту предоставлен выбор из более чем 150 вариантов активного отдыха, от бега до прыжков с трамплина на лыжах. По желанию клиента можно установить страховую сумму в размере 50 или 100 тысяч рублей. Страховой полис компании «ЕВРОИНС» может действовать на территории Российской Федерации или по всему миру. Действие страховки продолжается 24 часа в сутки 7 дней в неделю в течение всего периода страхования.

Страховыми случаями по программе спортивного страхования является причинение вреда здоровью застрахованного, вызванное несчастным случаем. Страхуются риски, связанные с временной или постоянной утратой трудоспособности, её снижением и даже смертью застрахованного. В случае наступления страхового случая, возмещение выплачивается страховой компанией в кратчайший срок.

Стоимость полиса также можно рассчитать онлайн, заполнив специальную форму калькулятора на сайте РСО «ЕВРОИНС». Цена страховой программы зависит от количества и видов спорта, включаемых в неё, возраста застрахованного лица, страховой суммы, продолжительности периода страхования. После заполнения этих данных можно увидеть итоговую стоимость полиса. После этого понадобится только ввести паспортные и контактные данные и оплатить страховку. Электронный полис будет отправлен на указанную клиентом электронную почту.

Оформить страховку также можно, позвонив по телефону +7 (495) 926-51-55, заказав звонок в форме обратной связи, или лично обратившись в один из офисов страховой компании «ЕВРОИНС».

Общество с ограниченной ответственностью РСО «ЕВРОИНС» работает на рынке страховых услуг уже более 17 лет. За это время компанией было создано свыше 250 страховых продуктов и открыть более 45 представительств на территории Российской Федерации. Обществу присвоен рейтинг ruBB+ агентства «Эксперт РА».