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В учреждениях "РЖД-Медицины" на Приволжской железной дороге провели более ста тысяч исследований на COVID-19

Новости
В учреждениях "РЖД-Медицины" на Приволжской железной дороге провели более ста тысяч исследований на COVID-19

В клинических больницах сети "РЖД-Медицина" в Саратове, Волгограде и Астрахани проведено более 100 тысяч лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию.

Лабораторные исследования проводятся с помощью метода полимеразной цепной реакции (ПЦР), применяемые тест-системы зарегистрированы на территории Российской Федерации. Метод ПЦР-диагностики широко распространен, обладает высокой чувствительностью и позволяет обнаруживать заболевание на ранних стадиях, что крайне важно в условиях эпидемиологической обстановки.

В качестве биоматериала для проведения диагностики используется мазок из ротоглотки и носоглотки. Сотрудники, задействованные в этом процессе, экипированы в соответствии с требованиями по биологической безопасности. Для взятия материала можно вызвать врача на дом или пройти тестирование в больнице, где после каждого посещения проводится санитарная обработка кабинета, в котором производился забор мазков на коронавирус.

Лаборатории в учреждениях, выполняющие исследования на SARS-Cov-2 (вызывающего заболевание COVID-19), оснащены необходимым оборудованием, а также имеют разрешение Роспотребнадзора на выполнение исследований на новую коронавирусную инфекцию.

Пройти исследование может любой желающий, не имеющий симптомов заболевания, не контактирующий с больным коронавирусной инфекцией и не находящийся на самоизоляции в связи с возвращением из-за рубежа.