Перевозки контейнеров на ПривЖД выросли в 1,5 раза в январе-октябре

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Во внутреннем сообщении перевезено 23,1 тыс. ДФЭ (+11,6% к аналогичному периоду прошлого года), в транзитном – 39,8 тыс. ДФЭ (рост почти в 4 раза), в экспортном –13,3 тыс. ДФЭ (+5,5%), в импортном – 9,9 тыс. ДФЭ (+19,4%).Количество груженых контейнеров, отправленных во всех видах сообщения, выросло на 83,5% и составило 70 тыс. ДФЭ. В них перевезено более 1,1 млн тонн грузов (+29,5%), в том числе:химикатов и соды – 23,9 тыс. ДФЭ (+13% к уровню 2019 года);промышленных товаров народного потребления – 14,8 тыс. (рост в 7,5 раз);метизов – 8,8 тыс. (рост в 20,5 раз);цветных металлов – 4,4 тыс. (рост в 2,5 раза);черных металлов – 3,5 тыс. (-15,1%);продовольственных товаров – 3,4 тыс. (-12,3%);нефти и нефтепродуктов – 2 тыс. (+28,6%).