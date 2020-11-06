В Саратове открылась мультимедийная выставка «Фронтовой портрет. Судьба солдата»

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Он стал итогом работы добровольцев по установлению имен и судеб солдат Красной Армии, изображенных на фронтовой графике и возвращению образов воинов-победителей в семьи героев.В экспозицию вошли работы, созданные фронтовыми художниками. Они служили в разных родах войск, имели разные воинские звания и специальности, работали в редакциях фронтовых газет, выпускали листовки, готовили плакаты и почтовые открытки, оформляли «боевые листки», наглядные пособия и другие необходимые материалы. Запечатлеть увиденное во время Великой Отечественной войны, художник мог чаще всего лишь в форме быстрого рисунка-наброска. Почти никто из изображенных на них бойцов не вернулся с войны, но благодаря активистам российского поискового движения стало возможным узнать их судьбу. Сегодня с пожелтевших листов на нас смотрят герои, которые внесли свой вклад в Великую Победу, но не увидели ее. Зачастую эти рисунки оказываются единственными сохранившимися изображениями фронтовиков.В ходе работы над проектом были обработаны более 400 портретов из коллекций, хранящихся в музеях страны. Оказалось, что на них изображены уроженцы 43 регионов России и 6 стран ближнего зарубежья. Найдены родственники 24 воинов, из них 11-ти вручены копии портретов.Год назад в Музее Победы в Москве состоялось открытие выставки «Фронтовой портрет. Судьба солдата», в церемонии открытия которой принял участие Президент РФ Владимир Путин. Партнерами проекта стали Студия военных художников имени М.Б. Грекова, Центральный архив Министерства обороны РФ, Музей-заповедник «Сталинградская битва», Музей обороны Севастополя и другие.Среди портретов воинов, чьи личности установлены поисковиками, есть уроженцы Саратовской области. На открытии выставки в саратовском Историческом парке их представила председатель Совета регионального отделения «Поискового движения России» Галина Ивановна Гарибян.Мультимедийная выставка «Фронтовой портрет. Судьба солдата» представлена в саратовском Историческом парке «Россия — Моя история» в контексте масштабного федерального проекта «Память поколений: Великая Отечественная война в изобразительном искусстве». На территории парка экспозиция также дополнена материалами передвижной выставки из Музея боевой славы МАОУ «Гимназия № 108» 62-ой гвардейской Звенигородско - Будапештской Краснознаменной орденов Богдана Хмельницкого и Суворова стрелковой дивизии. Посетители могут увидеть находки регионального поискового отряда «Надежда».