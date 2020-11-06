Пловцы из Саратова завоевали две медали на чемпионате ПФО

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В соревнованиях участвуют 595 спортсменов из 14 регионов Приволжья, в их числе и спортсмены Областного центра спортивной подготовки, воспитанники ГБУ СО «СШОР по водным видам спорта».По итогам первых двух дней соревнований Заслуженный мастер спорта России Иван Кузьменко стал серебряным призёром на дистанции 100 м вольным стилем, мастер спорта России международного класса Егор Сучков занял 3 место на дистанции 200 м брассом, мастер спорта России Ангелина Никифорова заняла 4 место на дистанции 100 м на спине.