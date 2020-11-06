6 ноября 2020 ПЯТНИЦА
Новости
19:16 | 06 ноября
Страхование спортсменов от «ЕВРОИНС»» можно оформить онлайн
17:00 | 06 ноября
В учреждениях "РЖД-Медицины" на Приволжской железной дороге провели более ста тысяч исследований на COVID-19
16:09 | 06 ноября
Перевозки контейнеров на ПривЖД выросли в 1,5 раза в январе-октябре
15:27 | 06 ноября
Элитная по интеллектуальному и моральному качеству воспитания личности школа – запрос многих российских родителей
15:15 | 06 ноября
В Саратове открылась мультимедийная выставка «Фронтовой портрет. Судьба солдата»
14:18 | 06 ноября
Пловцы из Саратова завоевали две медали на чемпионате ПФО
13:29 | 06 ноября
Завершилось строительство участка объездной дороги от кольцевой развязки до федеральной трассы в Энгельсе
12:38 | 06 ноября
Продолжается прием заявок на областной фестиваль «Одаренные дети. Путь к мастерству – 2020»
11:43 | 06 ноября
ПФР разъясняет, когда можно обращаться за выплатой средств пенсионных накоплений
10:47 | 06 ноября
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Пловцы из Саратова завоевали две медали на чемпионате ПФО

Новости


В Саранске с 3 по 6 ноября проходят соревнования чемпионата и Первенства ПФО по плаванию на короткой воде (25 м).

В соревнованиях участвуют 595 спортсменов из 14 регионов Приволжья, в их числе и спортсмены Областного центра спортивной подготовки, воспитанники ГБУ СО «СШОР по водным видам спорта».

По итогам первых двух дней соревнований Заслуженный мастер спорта России Иван Кузьменко стал серебряным призёром на дистанции 100 м вольным стилем, мастер спорта России международного класса Егор Сучков занял 3 место на дистанции 200 м брассом, мастер спорта России Ангелина Никифорова заняла 4 место на дистанции 100 м на спине.