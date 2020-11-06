Пловцы из Саратова завоевали две медали на чемпионате ПФО
В Саранске с 3 по 6 ноября проходят соревнования чемпионата и Первенства ПФО по плаванию на короткой воде (25 м).
В соревнованиях участвуют 595 спортсменов из 14 регионов Приволжья, в их числе и спортсмены Областного центра спортивной подготовки, воспитанники ГБУ СО «СШОР по водным видам спорта».
По итогам первых двух дней соревнований Заслуженный мастер спорта России Иван Кузьменко стал серебряным призёром на дистанции 100 м вольным стилем, мастер спорта России международного класса Егор Сучков занял 3 место на дистанции 200 м брассом, мастер спорта России Ангелина Никифорова заняла 4 место на дистанции 100 м на спине.