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Завершилось строительство участка объездной дороги от кольцевой развязки до федеральной трассы в Энгельсе

Новости


Строительство объекта велось в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Когда объездная дорога будет построена полностью, она значительно разгрузит центр города.

Специалисты областного министерства транспорта и дорожного хозяйства и администрации Энгельсского района совместно с общественниками и СМИ побывали на объекте, который строят с нуля.

«Протяженность всей трассы, от развязки на Колотилова до поворота на детский санаторий, составляет 6,5 км. В прошлом году был сделан километр, в этом мы сдадим 1,3 км и планируем продолжить работы в следующем году. В 2021 собираемся построить почти 2 км этой дороги. Раньше здесь было поле», - рассказал присутствующим заместитель главы администрации Энгельсского муниципального района по строительству, ЖКХ, ТЭК, транспорту и связи Владимир Попеко.

Объездная трасса действительно необходима, поскольку она избавит центр города от пробок.

«На дороге, которая ведет на с. Шумейка и п. Учхоз в летний период постоянно образуются пробки. Автомобилисты могут простоять минут 20-30, поэтому новая трасса отлично бы разгрузила ту дорогу и часть крупного района в Энгельсе – район Мелиорации», - сообщил общественник Василий Кречин.

Общественники обратили внимание, что нужно будет вывезти мусор с обочин. Специалисты администрации Энгельсского МР сообщили, что данная работа уже запланирована.

На объекте были выполнены работы по подготовке земляного полотна, устройству песчаного слоя, устройству щебеночного слоя, первого и второго слоя асфальтобетонного покрытия, установке бордюрного камня. Выполнен монтаж водопропускной железобетонной трубы.