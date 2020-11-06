Продолжается прием заявок на областной фестиваль «Одаренные дети. Путь к мастерству – 2020»

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Конкурсные прослушивания и просмотры состоятся дистанционно по видеозаписям и в формате видеоконференции на платформе ZOOM.Учредителем конкурса выступает министерство культуры Саратовской области. Организаторы - Саратовский областной учебно-методический центр и Музыкально-эстетический лицей имени А. Г. Шнитке.К участию в конкурсе приглашаются учащиеся детских школ искусств, музыкальных, художественных школ, специализированных музыкальных школ, лицеев, художественных студий Саратовской области; студенты профессиональных образовательных учреждений, студенты образовательных учреждений высшего образования, профессиональные исполнители.В оргкомитет уже поступили заявки на участие в конкурсе от участников из Саратова, Аткарска, Балакова, Балашова, Калининска, Петровска, Маркса, Энгельса, с. Воскресенское, с. Елшанка, р.п. Лысые горы, р. п. Сенной р.п. Ровное, п. Новопушкинское, п. Пробуждение.Продолжается прием заявок по направлениям «Инструментальное исполнительство»; «Музыкально-теоретическая олимпиада «Пространство творчества А.Г. Шнитке»; «Композиция «По стопам Шнитке»; «Художественное слово». Заявки по этим направлениям принимаются оргкомитетом до 6 ноября 2020 г.Прием заявок по направлению «Изобразительное искусство. Музыка А.Г. Шнитке в рисунках детей» уже закончен.С положением о конкурсе можно ознакомиться на сайте Саратовского областного учебно-методического центра соумц.рф https://xn--l1adijq.xn--p1ai/dejatelnost/regionalnyj-centr-podderzhki-od…Контакты оргкомитета конкурса:Музыкально-эстетический лицей им. А.Г. Шнитке 413100, г. Энгельс, ул. Тельмана, д.3; е-mail: engels-mal@yandex.ru,+7 927 143 30 24 (Емцева Юлия Валерьевна, е-mail: yulemtseva@mail.ru).Саратовский областной учебно-методический центр410031, г. Саратов, ул. Волжская, д.32; е-mail: metod-c.rcpod@mail.ru,8 (8452) 28-67-06 (Вертянкина Ирина Владимировна, Эрджани Гаянэ Эдуардовна).