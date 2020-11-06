ПФР разъясняет, когда можно обращаться за выплатой средств пенсионных накоплений

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Ранее средства пенсионных накоплений по общему правилу выплачивались тогда, когда гражданин приобретал право на страховую пенсию по старости. В связи с изменениями в законодательстве с 1 января 2019 года возраст, дающий право на получение страховой пенсии по старости, поэтапно увеличивается. Несмотря на это, требования к возрасту для выплаты средств пенсионных накоплений не изменились.Таким образом, граждане могут обратиться за накопительными выплатами при достижении возраста 60 лет для мужчин и 55 лет – для женщин, либо при наличии права на досрочное назначение страховой пенсии по старости.Выплата пенсионных накоплений может быть произведена в виде:- Накопительной пенсии гражданам, достигшим возраста 60 и 55 лет (мужчины и женщины соответственно) при соблюдении условий для назначения страховой пенсии по старости (наличие необходимого страхового стажа и установленной величины индивидуального пенсионного коэффициента), либо по достижении возраста (срока), дающего право на установление досрочной страховой пенсии по старости, также при наличии требуемого страхового стажа и (или) стажа на соответствующих видах работ и величины индивидуального пенсионного коэффициента;- Срочной пенсионной выплаты – это ежемесячная выплата пенсии в течении 10 лет при соблюдении указанных выше условий, но она возможна для участников программы госсофинансирования, либо граждан, направивших средства материнского капитала на формирование накопительной пенсии.Таким образом, при определении права на накопительную пенсию и срочную пенсионную выплату помимо возраста требуется наличие минимального стажа и индивидуальных пенсионных коэффициентов (в 2020 году 11 лет страхового стажа и 18,6 коэффициентов).- Единовременной выплаты – это разовая выплата всех накоплений гражданам, достигшим возраста 60 и 55 лет (мужчины и женщины соответственно), у которых отсутствует право на накопительную пенсию (например, требуемый стаж и (или) величина индивидуальных пенсионных коэффициентов), либо размер накопительной пенсии составляет менее 5% от общей суммы страховой пенсии с учетом фиксированной выплаты (в том числе с учетом ее повышений) и накопительной пенсии.Напомним, с заявлением о выплате средств пенсионных накоплений следует обращаться в ту организацию, где они формировались: в Пенсионный фонд РФ или негосударственный пенсионный фонд.Получить информацию о том, у каких категорий граждан и как формируются пенсионные накопления, можно на сайте ПФР www.pfrf.ru.Средства пенсионных накоплений при определенных условиях передаются наследникам.