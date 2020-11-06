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Михаил Романов: новый бюджет составлен с учетом всех рисков

Новости
Михаил Романов: новый бюджет составлен с учетом всех рисков

Основой нового бюджета, составленного с учетом всех возможных рисков, станет поступательное восстановление российской экономики.

Об этом заявил депутат Государственной Думы ФС РФ, Заместитель председателя Комитета Государственной Думы по контролю и Регламенту, член фракции «Единая Россия» Михаил Валентинович Романов, комментируя ранее одобренный Госдумой в первом чтении проект федерального бюджета на 2021 год и плановый период 2022–2023 годов.

Парламентарий напомнил, что ситуация очень осложнена влиянием пандемии COVID-19, сохраняется целый ряд связанных с этим ограничений. Но при этом будут по-прежнему исполняться социальные гарантии государства перед гражданами, в приоритете также остаются расходы на приоритетные направления развития страны, которые в Послании Федеральному Собранию обозначил Президент РФ Владимир Путин.

Как отметил Михаил Романов, в одобренном проекте бюджета прописаны необходимые стимулирующие меры, которые позволят ускорить рост восстановления национальной экономики. Создан комплекс новых экономических инструментов для мобилизации доходной части бюджета, к числу которых относится повышение налоговой нагрузки на физические лица с высоким уровнем доходов и крупный бизнес, а также ряд других, включая отмену налоговых льгот в добывающей отрасли, повышение акцизов на табак и т.д.