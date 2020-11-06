Строительство и отток рабочих мигрантов – есть ли выход?
Пандемия коронавируса затронула рынок недвижимости большинство стран мира, коснулось это и России.
В минувшем сентябре президент России Владимир Путин отметил, что несмотря на пандемию, в Москве ни на один день не прекращалось строительство метро, не останавливалось и возведение домов и дорог. Аналогичная ситуация происходила практически во всех регионах страны. Однако сфера строительства столкнулась с новой для себя проблемой нехватки иностранной рабочей силы. В октябре этого года заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин затронул тему нехватки иностранцев на стройках из-за закрытия границ, сообщив, что за время пандемии Москва лишилась до 40% трудовых мигрантов. Об оттоке мигрантов говорят и данные Центрального банка России - объем переводов физических лиц из РФ в страны СНГ в мае 2020 года отставал от прошлогодних примерно на 20%.
Ситуация проявила себя в московском регионе весной в разгар пандемии, когда многие работники уехали к своим семьям, а вернуться обратно уже не смогли. Как сообщает пресс-служба ГК «МИЦ», большинство подрядчиков на территории России ощутили отток иностранной рабочей силы. «Но стоит отметить, что со временем ситуация выровнялась, подрядчики на наших площадках смогли найти замену уехавшим работникам. Сейчас мы находимся на активных темпах строительства, постоянно наращиваем объем работников и готовимся к сдаче первых очередей по ряду жилых комплексов», - говорят представители этого застройщика.
Сложившаяся ситуация в очередной раз продемонстрировала, что среди жителей Москвы наблюдается не так много желающих работать на стройках, особенно когда речь заходит о тяжелом ручном труде. «Ручной труд, лопата, метла, лом. Далеко не все москвичи готовы работать на таких работах», — сказал мэр Москвы Сергей Собянин. Да и в целом, в коммунальном хозяйстве России не хватает рабочих рук. В столице насущную проблему пытаются решать за счет механизации и привлечения жителей других регионов, которых привлекает более высокий московский заработок - именно в этом направлении и думают сегодняшние застройщики. Андрей Зимонов, директор по строительству ГК «Гранель», считает, что заменить иностранных рабочих на строительных объектах реально - путем приглашения людей из регионов, то есть за счет российских ресурсов. «Организовать процесс можно достаточно быстро, в течение нескольких недель. Как правило, в штате самих застройщиков иностранных рабочих практически нет, обычно их нанимают подрядные организации. Они и принимают меры, чтобы снижать долю рабочей силы, привлекаемой из-за рубежа», - говорит эксперт.
Российские застройщики также отмечают, что несмотря на то, что ряд принятых ими мер позволяет достигнуть эффективных результатов, однако для комплексного решения вопроса требуется активное участие государства. И тут заходит речь даже не о принятии срочных мер, а работе на перспективу. Андрей Зимонов подчеркивает, что одна из ключевых задач – развитие среднего профессионального образования. «Это должно быть приоритетом в отраслевой стратегии. Среди возможных мер - кадровая поддержка учреждений среднего специального образования, совершенствование рейтингов образовательных организаций, развитие услуг профориентации и консультирования, доступность в получении информации о вакансиях и востребованных профессиях, содействие предприятиям, оказывающим шефскую помощь организациям среднего специального образования. Только совместными усилиями – государства, образовательных учреждений, строительных организаций – можно изменить ситуацию на рынке труда в отрасли», - резюмирует эксперт. Stroy.Media