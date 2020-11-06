Сергей Малышев на чемпионате России по пулевой стрельбе выиграл второе золото
На чемпионате России по пулевой стрельбе спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, который проходит в Краснодаре, Заслуженный мастер спорта России Сергей Малышев выиграл второе золото.
Саратовский спортсмен стад лучшим в упражнении П-6 (малокалиберный пистолет, 10 метров, 5 выстрелов)
Заслуженный мастер спорта России Анастасия Пантелеева, которая тоже представляет наш регион, в этом упражнении заняла 6 место. Мастер спорта России Елена Лоскутова стала 6 в упражнении В-9 (малокалиберная винтовка)
Подготовила спортсменов тренер по пулевой стрельбе Марина Владимировна Моисеева.
Соревнования продолжаются.