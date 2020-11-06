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Сергей Малышев на чемпионате России по пулевой стрельбе выиграл второе золото

Новости
Сергей Малышев на чемпионате России по пулевой стрельбе выиграл второе золото

На чемпионате России по пулевой стрельбе спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, который проходит в Краснодаре, Заслуженный мастер спорта России Сергей Малышев выиграл второе золото.

Саратовский спортсмен стад лучшим в упражнении П-6 (малокалиберный пистолет, 10 метров, 5 выстрелов)

Заслуженный мастер спорта России Анастасия Пантелеева, которая тоже представляет наш регион, в этом упражнении заняла 6 место. Мастер спорта России Елена Лоскутова стала 6 в упражнении В-9 (малокалиберная винтовка)

Подготовила спортсменов тренер по пулевой стрельбе Марина Владимировна Моисеева.

Соревнования продолжаются.