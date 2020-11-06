Сергей Малышев на чемпионате России по пулевой стрельбе выиграл второе золото

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Саратовский спортсмен стад лучшим в упражнении П-6 (малокалиберный пистолет, 10 метров, 5 выстрелов)Заслуженный мастер спорта России Анастасия Пантелеева, которая тоже представляет наш регион, в этом упражнении заняла 6 место. Мастер спорта России Елена Лоскутова стала 6 в упражнении В-9 (малокалиберная винтовка)Подготовила спортсменов тренер по пулевой стрельбе Марина Владимировна Моисеева.Соревнования продолжаются.