На путепроводе Трофимовский ведется монтаж контактной сети

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Задержка произошла из-за отсутствия необходимых комплектующих. Работы ведутся в основном в ночное время для обеспечения безопасности дорожного движения.В настоящее время, по информации подрядчика, готово порядка 5-10%. Завершить монтаж планируется в течение 2-3 недель.Напомним, реконструкция путепровода ведется в рамках реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».