На путепроводе Трофимовский ведется монтаж контактной сети
В понедельник на путепроводе Трофимовский в Ленинском районе приступили к монтажу контактной сети троллейбусных маршрутов.
Задержка произошла из-за отсутствия необходимых комплектующих. Работы ведутся в основном в ночное время для обеспечения безопасности дорожного движения.
В настоящее время, по информации подрядчика, готово порядка 5-10%. Завершить монтаж планируется в течение 2-3 недель.
Напомним, реконструкция путепровода ведется в рамках реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».