Начал работу экопросветительский портал Экодиктант.рус

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Именно на нём 15 и 16 ноября россияне смогут проверить свои экологические знания, а пока – подготовиться к Экодиктанту с помощью видеоуроков, посвященных охране природы России.Участником Экодиктанта может стать любой желающий в возрасте от 12 лет на безвозмездной и добровольной основе. Ожидается, что более 2 миллионов человек – школьников, студентов, экологов, представителей органов власти и сотрудников корпораций – проверят свою экологическую грамотность. Все получат сертификаты участников, а победители и призёры – дипломы и памятные призы.«Все 85 субъектов России поддерживают проведение Экодиктанта. Там, где это позволяет эпидобстановка, организуются оффлайн-площадки, информация о которых также будет размещена на портале Экодиктант.рус», ­– прокомментировал председатель комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, сопредседатель федерального оргкомитета Экодиктанта Алексей Майоров. Сенатор добавил, что организаторы подумали и о наших соотечественниках, проживающих за рубежом: для них будет возможен вход на портал через домен ecodiktant.info.Доступ к заданиям будет открыт 15 ноября после полуночи и продлится до 23.00 следующего дня. Сам Экодиктант займет не более часа – 15 минут на инструктаж и 45 минут на прохождение заданий. Участники смогут выбрать один из четырех вариантов заданий в зависимости от возраста и своих знаний об охране окружающей среды. Вопросы будут соответствовать экологической тематике и касаться особо охраняемых природных территорий, правил обращения с отходами, охраны природных ресурсов и биоразнообразия, правил пожарной безопасности в лесах и у водоемов, целей в области устойчивого развития.Подготовиться к Экодиктанту можно на портале с помощью обучающих видеоматериалов. В формировании коллекции экоуроков для подготовки к диктанту участвовала вся страна. Часть материалов представили участники творческого конкурса лучших экологических видеоуроков, часть – Всемирный фонд дикой природы, эколого-просветительский центр «Заповедники», Минприроды России, проект «Вода России», зеленое движение России «ЭКА» и другие.Портал продолжит свою работу и после мероприятия, а коллекция экологических познавательных материалов будет пополняться.