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«Спектрограмма» – инновационная разработка ГЕРОФАРМ для выявления дефектов речи у детей

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«Спектрограмма» – инновационная разработка ГЕРОФАРМ для выявления дефектов речи у детей

Инновационную разработку для выявления дефектов речи у детей предложила фармацевтическая компания ГЕРОФАРМ.

Диагностическая система «Спектрограмма» предназначена для детей от двух до шести лет и представляет собой чат-бот с функцией отправки аудиосообщений. Ее основное преимущество – развлекательный формат, который позволяет не травмировать ребенка.

Для проведения тестирования родителям необходимо открыть чат-бот и предложить ребенку ответить на вопросы, задаваемые системой. Все задания разработаны сертифицированными логопедами в игровой форме, поэтому ребенок легко взаимодействует с ботом. Голосовой аудиофайл загружается в систему, после чего нейросеть проверяет его на наличие нарушений речи и передает данные логопеду. Специалист делает заключение о необходимости обращения к врачу за консультацией, о чем сообщает родителю, пересылая результаты тестирования в его личный кабинет.

Сейчас в процессе диагностики участие человека сведено к минимуму, но в ближайшей перспективе ГЕРОФАРМ намерен автоматизировать систему полностью. Тестирование с помощью «Спектрограммы» прошли уже несколько сотен детей. В адрес компании регулярно поступают положительные отклики о разработке, что говорит о ее практической пользе. Об этом в комментариях рассказала Марина Рыкова, директор департамента маркетинга. В арсенале производимых компанией препаратов есть эффективные и безопасные средства для терапии задержек речевого развития у детей. Теперь ГЕРОФАРМ подключила к комплексу инструментов еще и диагностическую систему, сокращающую время первичного выявления дефектов речи у детей.

Сегодня у 17,5% детей в возрасте до 7 лет имеются нарушения речи – это данные международной статистики. Лечение будет намного эффективнее, если проблемы с речью будут обнаружены как можно раньше, напоминают специалисты.

Проверить, есть ли у ребенка дефекты речи можно на сайте ПРО.МОЗГ.