Саратовская область заняла первое место среди регионов на фестивале «Диво России»

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При составлении рейтинга учитывалось: общее количество проектов от региона и результаты каждого из этапов конкурса. В рейтинге также учитывались все этапы конкурса: окружные этапы, командный финал в Ярославле, общероссийский финал в Севастополе.В 2020 году в фестивале приняли участие 914 видеопроектов из 80 регионов РФ и 1 проект из Израиля.Среди федеральных округов первое место занял Приволжский – 351 балл.Среди субъектов РФ лучшими стали Саратовская и Сахалинская области - по 82 балла каждая.На втором месте – Кемеровская область – 72, на третьем – Ставропольский край – 62.