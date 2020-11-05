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Информационно-консультационный марафон Дом народов России приурочит ко Дню народного единства

Новости
Информационно-консультационный марафон Дом народов России приурочит ко Дню народного единства

Ряд мероприятий посвятят межнациональным отношениям и приурочат к народным праздникам.

06 ноября 2020 года ФГБУ «Дом народов России» запускает первый в стране информационно-консультационный марафон, цель которого – создать в России экосистему социальных проектов в области государственной национальной политики. Программа мероприятий направлена на представителей всех Федеральных национально-культурных автономий России, где эксперты поделятся информацией о том, как необходимо подготавливаться и принимать участие в грантовых и иных конкурсных мероприятиях, выстраивать коммуникационные связи со СМИ, а также как ретранслировать опыт реализации лучших практик в данной сфере. Инициатива ФБГУ «Дом народов России» приурочена ко Дню народного единства.

«Чем труднее времена, тем сильнее и сплоченнее мы становимся. Народы нашей страны неоднократно доказывали, что наше единство, наши общие цели и наш дух позволяют нам превозмогать любые испытания. И в этот год празднования Великой победы хочется сказать, что так было, так есть и так будет всегда! И двери Дома народов России открыты для всех, кто заинтересован в мире и дружбе», - отметил директор ФГБУ «Дом народов России» Андрей Березин.

Сам термин «единство» олицетворяет взаимосвязь процессов, которые образуют целостную систему взаимодействия. Безусловно, такой системой на протяжении многих веков была и остается дружба между народами, живущими в России.

ФБГУ «Дом народов России» учреждался с целью создания условий для сохранения, развития, возрождения национальных культур в нашей стране и реализации национально-культурных прав гражданами Российской Федерации. Ноябрьский марафон призван создать предпосылки для успешного участия Федеральных национально-культурных автономий России и других некоммерческих организаций, работающих в области развития государственной национальной политики успешно реализовывать социальные проекты для сплочения народов России через знакомство с культурой и обычаями каждого.

В качестве спикеров выступят:

· Анна Полежаева – Советник руководителя Федерального агентства по делам национальностей;

· Евгения Михалева – Директор Ресурсного центра в сфере национальных отношений, Первый заместитель Председателя Совета Ассамблеи народов России;

· Евгений Забродин – представитель Ямало-Ненецкого автономного округа в Общественной палате России, директор фонда «Региональная политика» и другие знаковые личности, работающие в направлении укрепления межнациональных отношений.