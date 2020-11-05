До конца декабря совершать групповые поездки в купе можно по сниженным тарифам

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Совершить поездку в приятной компании и по выгодной цене отправлением с до 24 декабря 2020 года можно будет в купейных вагонах во всех поездах дальнего следования АО «ФПК».Скидка будет применяться к стоимости билета без учета услуг и платы за постельное белье. Оформить заявку на перевозку групп пассажиров можно в кассах АО «ФПК» или на официальном сайте ОАО «РЖД».Организованная группа пассажиров (ОГП) – это группа пассажиров, которые следуют в поездах по одному маршруту, оформленная по одной заявке. Во внутригосударственном сообщении в состав группы может входить не менее 10 человек.С порядком оформления и перечнем документов, необходимых при резервировании мест для ОГП можно ознакомиться на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Правила перевозок»/»Перевозки организованных групп».***Напомним, в поездах дальнего следования принимается ряд противоэпидемиологических мер для обеспечения безопасной перевозки пассажиров. Все составы поездов проходят обязательную санитарную обработку с применением обеззараживающих моющих средств, активных в отношении вирусов. Увеличена периодичность уборки вагонов с применением дезинфицирующих средств и в пути следования. Все современные вагоны поездов дальнего следования оснащены специальными установками с функцией обеззараживания воздуха ультрафиолетовыми бактерицидными лампами. В поездах дальнего следования обеспечено наличие бесконтактных термометров, которые применяются для измерения температуры пассажиров в пути следования (не менее 2 раз в сутки).Приволжская железная дорога рекомендует пассажирам неукоснительно соблюдать масочный режим в поездах. Если вы собрались в дорогу в поезде дальнего следования, используйте средства индивидуальной защиты – маски и перчатки в течение всей поездки. Их вы можете также приобрести в вагоне у поездной бригады. Берегите себя и окружающих!