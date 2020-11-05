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В фестивале-конкурсе детского и юношеского творчества «Подснежник - 2020» приняли участие более семисот юных музыкантов и танцоров

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30-31 октября 2020 года в Саратовской области в дистанционном формате прошел XII открытый фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества «Подснежник - 2020» в рамках областного фестиваля «Одаренные дети. Путь к мастерству – 2020».

Учредитель фестиваля-конкурса - министерство культуры Саратовской области. Организаторы – Саратовский областной учебно-методический центр, администрация Красноармейского муниципального района Саратовской области и Детская школа искусств г. Красноармейска Саратовской области.

Конкурс юных талантов «Подснежник» проводился в нашей области уже в 12-й раз, но только в этом году наряду с другими конкурсами он стал частью областного фестиваля «Одаренные дети. Путь к мастерству – 2020» и приобрел более высокий статус.

На конкурс было подано 230 заявок от 713 участников – учащихся детских школ искусств и клубных творческих объединений в возрасте от 6 до 16 лет из 26 районов Саратовской области.

На протяжении двух конкурсных дней профессиональное жюри, в составе которого работали ведущие преподаватели Саратовского областного колледжа искусств и детских школ искусств области, оценивало выступления участников по видеозаписям в двух номинациях: инструментальное исполнительство и хореографическое творчество.

Жюри отметило достаточно высокий уровень подготовки юных музыкантов и танцоров – отлично выступили и солисты, и ансамбли, и коллективы.

По результатам просмотров и прослушиваний звание лауреата конкурса присвоено 66 участникам, дипломами конкурса отмечены 92 участника.

Немало труда вложили в подготовку ребят к конкурсу их преподаватели. Дипломами «За педагогическое мастерство» награждены 7 преподавателей детских школ искусств и руководителей творческих коллективов; дипломами «За концертмейстерское мастерство» - 6 концертмейстеров.

По единодушному решению жюри звание Гран-при конкурса было присуждено юной саксофонистке из Детской школы искусств № 6 г. Энгельса Софье Пономаревой (преподаватель Лебедев Игорь Васильевич, концертмейстер Мишле Владимир Станиславович). Напомним, Софья – дважды именной губернаторский стипендиат (2019 и 2020 г.г.), многократный лауреат региональных, всероссийских и международных конкурсов. Теперь в ее копилку добавилась и эта весомая награда!