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В Саратове бесплатно учат детей плавать
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В Саратове бесплатно учат детей плавать

Новости


С сентября 2020 года в Саратовской области Российское физкультурно -спортивное общество «Спартак» в партнерстве с Всероссийской федерацией плавания и Национальным центром «Плавание для всех» при финансовой поддержке Министерства спорта Российской Федерации реализует грантовый проект, направленный на распространение системы обязательного начального обучения плаванию детей, проживающих в субъектах Российской Федерации.

Проект реализуется в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография». Цели проекта: - массовое вовлечение детей в обучение базовым навыкам плавания с раннего школьного возраста и профилактика несчастных случаев на воде; - увеличение доли систематически занимающихся физической культурой и спортом граждан Российской Федерации.

В проекте принимают участие 43 субъекта Российской Федерации, 90 объектов водноспортивной инфраструктуры и задействовано более 400 тренеров-инструкторов по плаванию.

Региональным оператором проекта является Государственное бюджетное учреждение Саратовской области «Спортивная школа олимпийского резерва по водным видам спорта». Всестороннюю поддержку реализации проекта в регионе оказывает Министерство молодежной политики и спорта Саратовской области.

В рамках проекта проходит начальный курс обучения плаванию экспериментальная группа школьников. Ребята охотно учатся, преодолевают страх перед водной стихией и осваивают жизненно необходимый навык. Хотя многие из них не связывают свою дальнейшую жизнь со спортивной карьерой, но умение плавать, полученное в ходе проекта, останется с ними навсегда.