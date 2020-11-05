В Саратове бесплатно учат детей плавать

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Проект реализуется в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография». Цели проекта: - массовое вовлечение детей в обучение базовым навыкам плавания с раннего школьного возраста и профилактика несчастных случаев на воде; - увеличение доли систематически занимающихся физической культурой и спортом граждан Российской Федерации.В проекте принимают участие 43 субъекта Российской Федерации, 90 объектов водноспортивной инфраструктуры и задействовано более 400 тренеров-инструкторов по плаванию.Региональным оператором проекта является Государственное бюджетное учреждение Саратовской области «Спортивная школа олимпийского резерва по водным видам спорта». Всестороннюю поддержку реализации проекта в регионе оказывает Министерство молодежной политики и спорта Саратовской области.В рамках проекта проходит начальный курс обучения плаванию экспериментальная группа школьников. Ребята охотно учатся, преодолевают страх перед водной стихией и осваивают жизненно необходимый навык. Хотя многие из них не связывают свою дальнейшую жизнь со спортивной карьерой, но умение плавать, полученное в ходе проекта, останется с ними навсегда.