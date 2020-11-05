В Саратове восстановили надгробную плиту архитектора Владимира Карпенко

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Так, архитектор реконструировал Дом Андрея Бендера (в котором сейчас находится городская администрация Саратова), создал здание филиала Санкт-Петербургского ломбарда, которое расположено на проспекте Кирова. Также является создателем корпусов бывшей саратовской селекционной Сельхозстанции (ныне - НИИ Юго-Востока), корпусов психиатрической больницы Святой Софии, Института огнестойкого строительства и многих других зданий.С просьбой о восстановлении надгробия к главе города Михаилу Исаеву обратился саратовский блогер Владимир Лешуков. После осмотра места захоронения архитектора глава города Михаил Исаев вместе со своим заместителем по градостроительству и архитектуре Антоном Корнеевым, представителем архитектурного сообщества Евгением Спириным, саратовскими краеведами было принято решение изготовить новое надгробие, сохранив все исторические надписи.Работы были произведены силами МУПП «Ритуал». Они изготовили и установили новое надгробие из гранита.«Впервые в истории нашего города происходит восстановление находившегося под угрозой исчезновения захоронения саратовского архитектора, того человека, который вместе с другими зодчими создал исторический центр Саратова, представляющий огромную ценность и составляющий основу туристической привлекательности города. Мы должны относиться с уважением к памяти наших достойных предков», - рассказал Владимир Лешуков.