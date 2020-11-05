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Саратовцам напоминают о мерах профилактики ГЛПС

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Саратовцам напоминают о мерах профилактики ГЛПС.

Меры профилактики ГЛПС:

- ТО Управления Роспотребнадзора по г. Саратову рекомендует ограничить посещение лесных массивов с целью прогулок, занятий спортом, выгула собак и т.д.;

- нельзя оставлять продукты питания в доступных для грызунов местах, а испорченные грызунами продукты – не употреблять в пищу, хранить продукты необходимо в закрытой таре;

- не ловить и не брать в руки грызунов или их трупы;

При выезде на садово-огородные участки необходимо провести:

- проветривание дачных помещений;

- влажную обработку помещений 0,2% раствором сульфохлорантина (20,0 граммна10 литровводы) или любыми моющими средствами, в состав которых входят дезинфицирующие препараты;

- постельные принадлежности просушить на солнце в течение 2-3 часов;

- продезинфицировать всю имеющуюся на даче столовую и чайную посуду;

- все виды работ, связанные с возгонкой пыли проводить в 4-х слойной увлажненной марлевой повязке, специально выделенной одежде, перчатках;

- очистить дачную и прилегающую к ней территорию от мусора, сухостоя, валежника, причем не сваливать его у изгородей, а сжечь или вывезти на санкционированные свалки, чтобы не было благоприятных условий для скопления и выживания грызунов. Сбор мусора проводить в защитной одежде (халаты, сапоги, рукавицы, маски);

- следует исключить возможность проникновения грызунов в жилые помещения и хозяйственные постройки, для чего следует заделывать вентиляционные отверстия металлической сеткой, ликвидировать образовавшиеся щели или отверстия в фундаментах, стенах строений,

- в жилых и хозяйственных постройках регулярно проводить грызуноистребительные работы при помощи отравленных приманок или механических ловушек. Используя отравленные приманки, надо помнить о безопасности людей и особенно детей! Поэтому размещать их надо в укромных труднодоступных местах. Приобретая приманки, необходимо обратить внимание на наличие четкой инструкции по использованию и наличие государственной регистрации препарата;

- не загромождать жилые и производственные помещения, дворовые участки, скапливать бытовые отходы, создавая оптимальные условия для жизнедеятельности грызунов, особенно привлекательные для них в зимний период, когда кормовая база в природных условиях скудная. Это вызывает миграцию грызунов в жилые постройки и на придомовые участки;

- продукты хранить в местах, недоступных для грызунов.

При появлении признаков заболевания: (повышении температуры, болей в области поясницы, мышцах, уменьшении количества выделяемой мочи и изменении ее цвета) немедленно обращайтесь к врачу, заниматься самолечением опасно!